Lắng nghe dân từ cơ sở, tháo gỡ vướng mắc cho 35 hộ dân ở Tam Hồng

Từ việc lắng nghe, đối thoại trực tiếp với người dân, chính quyền xã Tam Hồng đã từng bước tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm liên quan đến đất đai cho 35 hộ dân, góp phần ổn định tình hình cơ sở và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Hơn 15 năm chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Năm 2008, ông Nguyễn Xuân Quý, trú tại thôn Dân Trù, tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do UBND xã Yên Phương (cũ) tổ chức và trúng một thửa đất có diện tích 110m2 với giá 165 triệu đồng. Gia đình ông đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm sau đó, dù liên tục kiến nghị, gia đình ông Quý vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không chỉ riêng ông Quý, tổng cộng 35 hộ dân từng trúng đấu giá đất tại xã Yên Phương (cũ) đều rơi vào tình cảnh tương tự.

Đại diện chính quyền xã Tam Hồng lắng nghe ý kiến gia đình ông Nguyễn Xuân Quý (thôn Dân Trù) về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và phát triển kinh tế, đặc biệt là không thể mua bán, chuyển nhượng hoặc vay vốn ngân hàng.

Các hộ dân thôn Dân Trù và Yên Thư (xã Tam Hồng) phản ánh việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chánh Văn phòng UBND xã Tam Hồng, trong giai đoạn 2008-2009, UBND xã Yên Phương (cũ) tổ chức đấu giá 35 ô đất tại hai khu vực gồm 11 ô tại khu Cổng Dạc (thôn Dân Trù) và 24 ô tại khu Đồng Ngà (thôn Yên Thư). Các hộ dân đã trúng đấu giá và nộp đủ tiền cho địa phương.

Tuy nhiên, do UBND xã Yên Phương qua các thời kỳ chưa nộp đủ tiền trúng đấu giá vào ngân sách và chưa có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, nên không đủ cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Tháo gỡ tồn đọng từ tinh thần trách nhiệm

Từ ngày 1/7/2025, xã Tam Hồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính là xã Yên Phương và xã Yên Đồng. Cùng với bộ máy mới, địa phương phải đối mặt với nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, trong đó có các vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai.

Xác định đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cấp ủy, chính quyền xã Tam Hồng đã tập trung chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Toàn trực tiếp đối thoại với các hộ dân; chỉ đạo kiểm tra thực địa, đo đạc, đối chiếu diện tích sử dụng đất.

Trên cơ sở rà soát, địa phương đã xây dựng phương án xử lý cụ thể, từng bước tháo gỡ vướng mắc, hướng tới việc sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 35 hộ dân theo đúng quy định pháp luật. Quá trình giải quyết được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, không phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Chủ tịch UBND xã Tam Hồng tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Năm hằng tuần, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của người dân.

Cùng với việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, công tác tiếp công dân được xã Tam Hồng xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Trong năm 2025, địa phương đã tiếp 126 lượt với 173 công dân. Riêng người đứng đầu UBND xã trực tiếp tiếp 48 lượt công dân, bảo đảm mỗi buổi tiếp đều có kết luận và hướng xử lý rõ ràng.

Trong tổng số 54 đơn thư các loại được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết tố cáo đạt 100%, kiến nghị, phản ánh đạt 75%. Đến nay, 27/34 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Xã Tam Hồng cũng đã thành lập Tổ tiếp công dân, bố trí địa điểm tiếp dân khang trang, niêm yết công khai lịch tiếp và nội quy, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phản ánh ý kiến.

Thực tiễn giải quyết vướng mắc cho 35 hộ dân tại xã Tam Hồng cho thấy, khi chính quyền chủ động đối thoại, hành động quyết liệt và minh bạch, những vấn đề tồn đọng kéo dài hoàn toàn có thể được tháo gỡ ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Nguyễn Toàn