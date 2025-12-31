Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Ngày 31/12, Đảng ủy xã Mường Vang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và trao Huy hiệu.

Trong không khí trang trọng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Văn Thơ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ). Đây là đảng viên duy nhất trong Đảng bộ xã Mường Vang vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Bùi Văn Thơ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi chúc mừng và trân trọng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, những đóng góp của đảng viên Bùi Văn Thơ trong sự nghiệp công tác và cống hiến cho Đảng, cho Nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đảng viên mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; đồng thời phát huy vai trò nêu gương, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Mường Vang trong sạch, vững mạnh.

Đỗ Huyền