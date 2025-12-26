Đảng uỷ xã Vĩnh Phú tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2025

Ngày 26/12, Đảng uỷ xã Vĩnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Năm 2025, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ các xã trước khi sáp nhập và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của Đảng bộ xã Vĩnh Phú sau hợp nhất, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Phú chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh, chỉ đạo, quản lý chính quyền hiệu quả; triển khai đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xác định rõ trọng tâm phát triển theo các nghị quyết trụ cột. Trong đó, việc ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định; các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật được triển khai hiệu quả. Thương mại - dịch vụ phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt 38,723 tỷ đồng, đạt 154% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đến nay, toàn Đảng bộ xã có 72 chi bộ trực thuộc với trên 2.000 đảng viên; công tác quản lý đảng viên, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai.

Năm 2026, Đảng uỷ xã Vĩnh Phú tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự các thôn dân cư sau sáp nhập. Phấn đấu đạt mục tiêu kết nạp thêm 60 đảng viên mới; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,8%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều hành sau sáp nhập; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 được khen thưởng.

Kim Liên