Đảng ủy xã Tam Hồng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Sáng 31/12, Đảng ủy xã Tam Hồng tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2025, bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, Đảng ủy xã Tam Hồng đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 200 tỷ đồng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án được thực hiện đúng tiến độ, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp. Trong năm, Đảng ủy xã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực giáo dục, môi trường, an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến rõ nét trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Tam Hồng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phấn đấu kết nạp từ 45 đảng viên trở lên; trên 90% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 154 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 97%.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hồng.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

