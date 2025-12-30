Tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 30/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kết hợp trực tuyến đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vân Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc XIV của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đóng góp vào thành công chung của Đại hội, góp phần tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn tập trung theo dõi, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời mỗi cán bộ, phóng viên cần nhận thức rõ và thực hiện tốt hơn nữa vai trò là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng.

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được GS, TS Tạ Ngọc Tấn – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV và đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao đổi, làm rõ những điểm mới trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội và dự thảo các văn kiện Đại hội, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội. Đồng thời trang bị, cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí một số phương pháp, cách thức tuyên truyền hiệu quả và có sức lan tỏa thông tin liên quan tới Đại hội, nhất là những phương thức triển khai trên nền tảng số, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội; giúp đội ngũ cán bộ, phóng viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới và nội dung cốt lõi của văn kiện Đại hội; đồng thời được trang bị phương pháp, kỹ năng tuyên truyền về Đại hội theo hướng đa nền tảng, bảo đảm chiều sâu, tính chiến đấu và tính thuyết phục. Qua đó, tiếp tục tăng cường bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay.

Đinh Vũ