Đồng chí Trương Quốc Huy được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Sáng nay 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã ra mắt Đại hội.

Theo quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ ở những nơi hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ này không bầu cấp uỷ khoá mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; cấp ủy cấp trên sẽ trực tiếp chỉ định theo quy định.

Thay mặt BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Lương Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định, quy chế của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2321-QĐNS/TW ngày 10 tháng 9 năm 2025 về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định số 2298-QĐNS/TW ngày 06 tháng 9 năm 2025 về việc chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Quyết định số 2412-QĐNS/TW về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ có 97 đồng chí.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa I phát biểu nhận nhiệm vụ

Được sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

* Thường trực Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí

* Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(1) Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

(2) Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(3) Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(4) Đồng chí Quách Tất Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(5) Đồng chí Đinh Công Sứ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(6) Đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(7) Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh.

(8) Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh.

(9) Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

(10) Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

(11) Đồng chí Hoàng Thị Thuý Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

(12) Đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

(13) Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

(14) Đồng chí Bùi Văn Luyến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

(15) Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

(16) Đồng chí Hà Đức Quảng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

(17) Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

(18) Đồng chí Nguyễn Văn Huyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Yên.

(19) Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

(20) Đồng chí Lê Hồng Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế.

(21) Đồng chí Vương Thị Bẩy, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính.

(22) Đồng chí Trần Việt Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

(23) Đồng chí Nguyễn Đắc Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

(24) Đồng chí Trịnh Thế Truyền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(25) Đồng chí Nguyễn Minh Tường, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

(26) Đồng chí Trần Quang Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương.

(27) Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

(28) Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

(29) Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

(30) Đồng chí Đinh Đức Lân, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.

(31) Đồng chí Hoàng Long Biên, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

(32) Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(33) Đồng chí Phạm Văn Quang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

(34) Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

(35) Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

(36) Đồng chí Bùi Quang Điệp, Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

(37) Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(38) Đồng chí Bùi Quang Toàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

(39) Đồng chí Đặng Mai Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

(40) Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

(41) Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

(42) Đồng chí Bùi Văn Trường, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(43) Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Phúc.

(44) Đồng chí Phùng Quang Dũng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sông Lô.

(45) Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Nguyên.

(46) Đồng chí Phan Thế Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Liên Châu.

(47) Đồng chí Lê Quang Nghiệp, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lập Thạch.

(48) Đồng chí Hà Văn Quyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tường.

(49) Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tam Đảo.

(50) Đồng chí Ngô Chí Tuệ, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(51) Đồng chí Lại Hữu Tuyển, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Lạc.

(52) Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lâm Thao.

(53) Đồng chí Nguyễn Kim Chi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Ba.

(54) Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Việt Trì.

(55) Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Lập.

(56) Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cẩm Khê.

(57) Đồng chí Đặng Quang Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Sơn.

(58) Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vân Phú.

(59) Đồng chí Trịnh Hùng Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Thuỷ.

(60) Đồng chí Cao Thị Toàn Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hạ Hoà.

(61) Đồng chí Ngô Đức Thịnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Ninh.

(62) Đồng chí Vương Đức Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Xuân.

(63) Đồng chí Nguyễn Minh Xuyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Thọ.

(64) Đồng chí Nguyễn Trần Anh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thung Nai.

(65) Đồng chí Hoàng Đức Chính, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lạc Sơn.

(66) Đồng chí Hà Văn Di, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mai Châu.

(67) Đồng chí Lê Văn Thạch, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Lạc.

(68) Đồng chí Bùi Đức Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đà Bắc.

(69) Đồng chí Phạm Anh Quý, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thịnh Minh.

(70) Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mường Động.

Nhóm PV