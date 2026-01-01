Công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Năm 2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN/Vietnam+

Ngày 1/1, Văn phòng Quốc hội công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025.

Các sự kiện, hoạt động tiêu biểu gồm:

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 16/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu ấn nút thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc xây dựng Nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành thận trọng, đúng quy định, dành nhiều thời gian để tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Trong đó, lần đầu tiên triển khai ứng dụng VNeID để lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết. Đã có hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị quyết với sự đồng thuận rất cao (99,75%).

Nghị quyết đã đạt được tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối của 100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua. Kết quả này là minh chứng sinh động, thuyết phục cho chủ trương đúng đắn của Đảng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đồng thời, thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao giữa “ý Đảng, lòng dân."

2. Năm 2025, tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật

Năm 2025, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm trước nhân dân, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung cao độ, tạo nên bước chuyển lịch sử trong công tác lập pháp với những đổi mới mang tính đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa kịp thời nhiều chủ trương lớn của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, tạo nền tảng pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, chuyển từ tư duy “làm luật để quản lý” sang “lập pháp kiến tạo phát triển."

Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 (sửa đổi); Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, kịp thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về đổi mới tư duy lập pháp, đổi mới chương trình, quy trình lập pháp, các quy định của luật theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện linh hoạt cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện pháp luật, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Công tác lập pháp còn ghi dấu ấn đậm nét về số lượng các luật, nghị quyết được thông qua tại 3 Kỳ họp. Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, chiếm hơn 40% tổng số luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong cả nhiệm kỳ khóa XV, trong đó có nhiều luật, nghị quyết mang ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung quan trọng, gắn với yêu cầu đổi mới đất nước.

Đặc biệt, năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới." Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, pháp lý và thực tiễn; khẳng định tinh thần đổi mới tư duy lập pháp và yêu cầu “công tác lập pháp phải đi trước, mở đường cho phát triển” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; góp phần gắn kết hoạt động lập pháp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

3. Quốc hội thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội, thể hiện rõ nét việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Trong năm 2025, Quốc hội thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Luật này có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 tạo lập nền tảng pháp lý để Quốc hội trong các nhiệm kỳ tới tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát, bảo đảm tính liên thông giữa giám sát-kiến nghị-theo dõi-đôn đốc thực hiện.

Mặt khác, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”; qua đó, khẳng định quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, quy trình hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo hướng giám sát gắn với kiến nghị chính sách, hiệu quả thực thi, trách nhiệm giải trình, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong năm cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai hiệu quả Kết luận số 843-KL/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội (nay là Đảng ủy Quốc hội) về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, góp phần hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ Chương trình giám sát đề ra. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã tổ chức thành công phiên chất vấn bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, làm rõ trách nhiệm, tăng tính tranh luận và yêu cầu cam kết, thời hạn thực hiện.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục đổi mới cách thức “hậu giám sát” theo hướng tăng cường thảo luận tại hội trường đối với việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, nghị quyết chất vấn của Quốc hội khóa XIV, khóa XV nhằm làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Cùng với đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, phát triển về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng xem xét, thảo luận các báo cáo công tác năm của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các báo cáo về phòng, chống tội phạm, thi hành án; phòng, chống tham nhũng; báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri, giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

4. Năm 2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ “điểm nghẽn," khơi thông nguồn lực, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, khoa học-công nghệ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tạo động lực tăng trưởng mới, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025. Quốc hội đã xem xét, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, như: phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam...

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số Chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng, có tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội, nhân văn sâu sắc. Lần đầu tiên Quốc hội thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia mới về hiện đại hóa giáo dục-đào tạo và chăm sóc sức khỏe, dân số nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

5. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), đặc biệt là cuộc Gặp mặt của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với khoảng 2.000 đại biểu Quốc hội các khóa

Ngày 27/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công cuộc Gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với gần 2.000 đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XV tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, ghi nhận và tri ân đối với công lao của các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; đồng thời, mong muốn và tin tưởng Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri, nhân dân, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mẫu Biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) của tác giả Hồ Sỹ Khải (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, qua đó khẳng định và làm nổi bật vị trí, vai trò của Quốc hội trong bộ máy nhà nước; là dịp để ôn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực để Quốc hội tiếp tục đổi mới đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

6. Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Bám sát các định hướng, chủ trương và sự lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 38 luật (trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy) để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Kết quả này là minh chứng rõ nét khẳng định “ý Đảng hợp với lòng dân," đáp ứng yêu cầu cấp thiết, mang tính tất yếu khách quan của thực tiễn phát triển đất nước; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; sự nỗ lực lớn, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, kết luận của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước.

Trên cơ sở các luật, nghị quyết được thông qua, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp lần đầu tiên được triển khai, thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Sau sắp xếp, số lượng các cơ quan của Quốc hội giảm từ 13 xuống còn 8 cơ quan, tổ chức bộ máy được tinh gọn hơn, chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

7. Bộ Chính trị ban hành Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, thành lập Đảng bộ Quốc hội thực hiện lãnh đạo toàn diện; Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Triển khai chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, ngày 25/9/2025, Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc."

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 4 đột phá gồm:

(1) Lãnh đạo thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác lập hiến, lập pháp;

(2) Đổi mới phương thức, nội dung giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động giám sát phải trở thành một trong những phương thức quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quản lý nhà nước, tính tuân thủ pháp luật trong thực thi nhiệm vụ;

(3) Thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước; xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thật sự có đức, có tài, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

(4) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số; coi nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước.

8. Hoạt động đối ngoại Nghị viện được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ, chủ động, hiệu quả với nhiều dấu ấn quan trọng

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai toàn diện-đồng bộ-chủ động-hiệu quả, tạo dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển ngoại giao nghị viện của Việt Nam; qua đó, đóng góp quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao vị thế đất nước và khẳng định tầm vóc của Quốc hội Việt Nam sau 80 năm hình thành và phát triển.

Điểm nhấn là Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và hội đàm với 15 Đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội các nước; tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) tại Uzbekistan, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Senegal và Maroc; là Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) tại Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Trưởng đoàn Nghị viện thành viên AIPA chụp ảnh chung với Ngài Johari Abdul, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về đối ngoại song phương, Quốc hội tiếp tục đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, thực chất, lấy trọng tâm là củng cố quan hệ với các nước láng giềng; làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; đồng thời mở rộng kết nối với các nước bạn bè truyền thống. Hợp tác nghị viện với các đối tác chủ chốt như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Cuba... được duy trì ổn định, ngày càng tin cậy, tạo nền tảng pháp lý-chính trị thuận lợi, tăng cường gắn kết chiến lược cho hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Về đối ngoại đa phương, với tinh thần “chủ động, tích cực và hội nhập quốc tế sâu rộng," Quốc hội Việt Nam khẳng định vai trò thành viên chủ động, trách nhiệm và có ảnh hưởng tại các cơ chế liên nghị viện như IPU, AIPA, APF...

9. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030; Quốc hội là một đơn vị dẫn đầu, tiên phong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; năm 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 1343/NQ-UBTVQH15 về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 phê duyệt Đề án chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề quan trọng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phục vụ các hoạt động của Quốc hội nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong chuyển đổi số tại Quốc hội; qua đó, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Quốc hội, trực tiếp là đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan của Quốc hội. Đặc biệt, Quốc hội đã tiên phong, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, tạo thành công bước đầu về chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến Nghi thức ký cam kết thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số.” Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong năm 2025, việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội, Kiến trúc Quốc hội số 1.0 là cơ sở để triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2025-2030. Các cơ quan của Quốc hội đã chuẩn hóa hơn 300 quy trình nghiệp vụ truyền thống thành 25 quy trình nghiệp vụ trên môi trường số; từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định sử dụng nền tảng số.

Ngày 13/9/2025, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số-Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số-Quốc hội số."

10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025-2030)

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I vào ngày 29/11/2025 tại Nhà Quốc hội. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và chỉ đạo Đại hội.

Diễn ra trong bối cảnh cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; tiến hành biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong 5 năm qua.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn thi đua sẽ là động lực để Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, phụng sự nhân dân bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

