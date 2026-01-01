Tuổi trẻ Đất Tổ vững bước vào kỷ nguyên mới

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn của cả hệ thống chính trị khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Trong dòng chảy ấy, tuổi trẻ Đất Tổ đã và đang cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Qua đó khẳng định sức trẻ, vai trò tiên phong, tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn người dân thao tác dịch vụ công trực tuyến.

Chuyển đổi số cùng chính quyền mới

Sau hơn 5 tháng chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương cơ bản đã đáp ứng ổn định, nền nếp. Ngay từ những ngày đầu tháng 7, khi chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập các tổ, nhóm với nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính... Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tận tâm với người dân nên những khó khăn, thắc mắc đã nhanh chóng được giải quyết nhằm xử lý khối lượng hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh tăng mạnh.

Đồng chí Bùi Tuấn Thành - Bí thư Đoàn xã Yên Trị cho biết: “Ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đoàn xã đã huy động lực lượng ĐVTN ra quân hỗ trợ tại bộ phận một cửa. Với tinh thần trách nhiệm hướng đến sự hài lòng của người dân, hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tải áp lực cho chính quyền cơ sở và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính”.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, tuổi trẻ Đất Tổ xác định chuyển đổi số, làm chủ công nghệ là nhiệm vụ then chốt góp phần chung tay cùng đất nước hội nhập, sánh vai với các cường quốc năm châu. Các mô hình chuyển đổi số được triển khai rộng rãi, từ hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ đến số hóa thông tin, quảng bá về địa phương. Những sáng kiến này không chỉ giúp thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên số mà còn góp phần hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Hiện nay, 100% các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đều thành lập trang fanpage của đơn vị. Từ các trang fanpage này, ĐVTN cập nhật kịp thời thông tin về các phong trào, hoạt động Đoàn, những mô hình hay, điển hình tiên tiến. Đây cũng là kênh thông tin hữu ích nhằm cung cấp đến lực lượng ĐVTN tin tức thời sự trong nước, địa phương. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch “Thanh niên Đất Tổ năng động, sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2027”, triển khai, đi đầu lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”. Trong đó, đã duy trì hiệu quả 148 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 9.500 ĐVTN trở thành lực lượng tiên phong, đảm nhận vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Toàn tỉnh cũng đã ghi nhận hơn 1.200 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo, trong đó có gần 350 sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn học tập, lao động, sản xuất và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, toàn diện.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Lực lượng đoàn viên, thanh niên triển khai các công trình thanh niên tại cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đất Tổ đã linh hoạt, sáng tạo thực hiện nhiều phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng quê hương. Năm 2025, các cơ sở Đoàn đã thực hiện hơn 1.650 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 225.000 lượt ĐVTN tham gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm và doanh nghiệp trao tặng hơn 8.000 suất quà; khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 2.600 thương, bệnh binh; xây dựng 88 công trình “Thắp sáng nghĩa trang” và hỗ trợ xây, sửa chữa 15 căn nhà cho gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”... đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, các cấp, ngành và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các đợt ra quân cao điểm chiến dịch “Tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025”, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè... Theo đó, lực lượng ĐVTN đã tham gia sửa chữa, làm mới trên 45km đường giao thông nông thôn, vận động hơn 4.500 tình nguyện viên hiến máu, thu được 2.736 đơn vị máu. Tổ chức hơn 200 hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa, phát quang đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư.

Đồng chí Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Với chủ đề công tác năm 2025 “Tuổi trẻ Đất Tổ tự hào, vững tin theo Đảng”, đoàn viên, thanh niên Đất Tổ đã thực hiện nghiêm túc những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực vào các nhiệm vụ quan trọng của đất nước, của tỉnh. Các tổ chức Đoàn đã tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển", góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới.

Đức Anh