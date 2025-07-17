Nissan quyết định đóng cửa nhà máy tại Nhật Bản và tạm dừng nhiều dự án khác

{title}
{publish}
{head}
Trong khuôn khổ các hoạt động tái cấu trúc nhằm tiếp tục tồn tại trong hoàn cảnh đầy khó khăn, hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản - Nissan đã phải đưa ra nhiều quyết định ngoài ý muốn.
Nhà máy Oppama của Nissan (Ảnh: Jiji Press)
Ban lãnh đạo Nissan cho biết, đến cuối năm 2027 sẽ dừng hoàn toàn hoạt động sản xuất của nhà máy Oppama tại tỉnh Kanagawa – giáp ranh thủ đô Tokyo (Nhật Bản).
Toàn bộ những dây chuyền sản xuất và hoạt động của nhà máy này sẽ được bàn giao cho Nissan Kyushyu – một nhà máy khác của Nissan tại tỉnh Shizuoka (miền Trung Nhật Bản). Mặt bằng của nhà máy Oppama sẽ được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu – phát triển các kỹ thuật mới như lái tự động, điện khí hóa động cơ...
Đây là một quyết định khó khăn, ảnh hưởng rất lớn tới an sinh xã hội, lao động – việc làm của tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung, và trước mắt sẽ ảnh trực tiếp tới 3.900 lao động của nhà máy Oppama. Nissan cho biết, công nhân thuộc nhà máy Oppama sẽ chỉ làm việc đến hết năm 2027, còn các bước sau đó, ban lãnh đạo công ty sẽ thảo luận trực tiếp với tổ chức công đoàn.
Trước đó, vào hôm qua 14/7, Nissan cũng chính thức công bố quyết định đình chỉ việc nghiên cứu - phát triển hai loại ô tô điện (EV) tại một nhà máy ở Mỹ, đồng thời, kéo dài thêm 1 năm thời hạn sản xuất 2 loại xe thể thao đa năng khác tại một nhà máy ở Mississippi – phía Nam nước Mỹ.
Nissan cho biết, lý do của những quyết định nêu trên là dựa vào nhu cầu tại thị trường Mỹ, cũng như việc Chính phủ của Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách liên quan đến việc phổ cập ô tô điện của chính phủ tiền nhiệm.
Nguồn VOV
Honda ADV350 2025 tại Malaysia được nâng cấp với màn hình màu TFT, kết nối Honda RoadSync cùng hàng loạt tiện ích mới nhưng vẫn giữ nguyên giá bán.
Lexus Nhật Bản nâng cấp nhẹ mẫu MPV hạng sang LM với cải tiến cách âm và điều chỉnh vị trí nút điều khiển cửa trượt trên bản Executive. Động cơ hybrid LM 500h vẫn giữ nguyên,...
baophutho.vn Ngày 18/7, phiên đấu giá biển số xe trực tuyến tiếp tục chứng kiến nhiều mức giá kỷ lục. Trong đó, biển số ô tô 19A-999.99 của tỉnh Phú Thọ đã...
Nghị định 199/2025/NĐ-CP sửa đổi điều kiện về sản lượng tối thiểu để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ôtô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế.
baophutho.vn Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 6/2025 đạt 6.536 xe (bao gồm cả dòng xe Lexus).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương về Dự thảo Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô-tô lưu hành...
Phiên bản xe chuyên chở học sinh có sức chứa 20 người, bao gồm 19 ghế ngồi cho hành khách và 1 chỗ cho tài xế, được trang bị dây an toàn cho từng ghế và một số tiện nghi, công...
Doanh số xe điện hóa toàn cầu tăng mạnh trong quý 1/2025 với hơn 4,1 triệu xe được bán ra. Tuy nhiên, các chính sách mới như thuế nhập khẩu và cắt giảm trợ cấp có thể khiến đà...
Ngày 6/4, giới chức Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này dự kiến chi 3.000 tỷ won để hỗ trợ khẩn cấp cho ngành công nghiệp ôtô trong nước nhằm giảm thiểu tác động từ mức thuế...