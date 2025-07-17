Ô tô - xe máy
Nissan quyết định đóng cửa nhà máy tại Nhật Bản và tạm dừng nhiều dự án khác

Trong khuôn khổ các hoạt động tái cấu trúc nhằm tiếp tục tồn tại trong hoàn cảnh đầy khó khăn, hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản - Nissan đã phải đưa ra nhiều quyết định ngoài ý muốn.

Nissan quyết định đóng cửa nhà máy tại Nhật Bản và tạm dừng nhiều dự án khác

Nhà máy Oppama của Nissan (Ảnh: Jiji Press)

Ban lãnh đạo Nissan cho biết, đến cuối năm 2027 sẽ dừng hoàn toàn hoạt động sản xuất của nhà máy Oppama tại tỉnh Kanagawa – giáp ranh thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Toàn bộ những dây chuyền sản xuất và hoạt động của nhà máy này sẽ được bàn giao cho Nissan Kyushyu – một nhà máy khác của Nissan tại tỉnh Shizuoka (miền Trung Nhật Bản). Mặt bằng của nhà máy Oppama sẽ được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu – phát triển các kỹ thuật mới như lái tự động, điện khí hóa động cơ...

Đây là một quyết định khó khăn, ảnh hưởng rất lớn tới an sinh xã hội, lao động – việc làm của tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung, và trước mắt sẽ ảnh trực tiếp tới 3.900 lao động của nhà máy Oppama. Nissan cho biết, công nhân thuộc nhà máy Oppama sẽ chỉ làm việc đến hết năm 2027, còn các bước sau đó, ban lãnh đạo công ty sẽ thảo luận trực tiếp với tổ chức công đoàn.

Trước đó, vào hôm qua 14/7, Nissan cũng chính thức công bố quyết định đình chỉ việc nghiên cứu - phát triển hai loại ô tô điện (EV) tại một nhà máy ở Mỹ, đồng thời, kéo dài thêm 1 năm thời hạn sản xuất 2 loại xe thể thao đa năng khác tại một nhà máy ở Mississippi – phía Nam nước Mỹ.

Nissan cho biết, lý do của những quyết định nêu trên là dựa vào nhu cầu tại thị trường Mỹ, cũng như việc Chính phủ của Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách liên quan đến việc phổ cập ô tô điện của chính phủ tiền nhiệm.

Nguồn VOV


