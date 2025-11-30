Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Chiều 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025.

Bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Ban tổ chức trao giải môn bóng chuyền hơi nam nữ tại hội thi thể thao

Hội thi thể thao Người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025 đã thu hút gần 900 vận động viên đến từ hơn 113 đơn vị, trường học trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung là: Bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông và pickleball. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các đoàn về tham gia hội thi thể thao, các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, quyết liệt đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Hội thi thể thao là dịp để các thầy giáo, cô giáo được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ trong việc giảng dạy và công tác.

Bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Sau những ngày thi đấu quyết liệt, hào hứng, Ban tổ chức hội thi thể thao Người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025 đã trao 27 giải Nhất, 27 giải Nhì, 54 giải Ba cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc ở các nội dung của 4 môn thi đấu.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025:

Bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thể thao Hội thi Giáo viên Nhân dân năm 2025 bế mạc Vận động viên Đào tạo Bóng chuyền hơi Thành tích
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long