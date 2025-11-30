Bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Chiều 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025.

Ban tổ chức trao giải môn bóng chuyền hơi nam nữ tại hội thi thể thao

Hội thi thể thao Người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025 đã thu hút gần 900 vận động viên đến từ hơn 113 đơn vị, trường học trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung là: Bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông và pickleball. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các đoàn về tham gia hội thi thể thao, các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, quyết liệt đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Hội thi thể thao là dịp để các thầy giáo, cô giáo được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ trong việc giảng dạy và công tác.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025

Sau những ngày thi đấu quyết liệt, hào hứng, Ban tổ chức hội thi thể thao Người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025 đã trao 27 giải Nhất, 27 giải Nhì, 54 giải Ba cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc ở các nội dung của 4 môn thi đấu.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc hội thi thể thao người giáo viên Nhân dân lần thứ I năm 2025:

Hạnh Thúy