Biển số ngũ quý 9 của Phú Thọ trúng đấu giá gần 3,9 tỷ đồng

Ngày 18/7, phiên đấu giá biển số xe trực tuyến tiếp tục chứng kiến nhiều mức giá kỷ lục. Trong đó, biển số ô tô 19A-999.99 của tỉnh Phú Thọ đã được trả giá thành công với số tiền gần 3,9 tỷ đồng, trở thành một trong những biển số có giá trị cao nhất trong ngày.

Nhiều biển số đẹp được đấu giá trong ngày 18/7, trong đó có biển ngũ quý 9 19A-999.99

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 18/7, cơ quan này đã phối hợp với Công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam tổ chức đấu giá thành công 1.108 biển số xe, thu về tổng cộng gần 59 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 391 biển số xe ô tô được đấu giá thành công với số tiền dự kiến trên 47,8 tỷ đồng, cùng 717 biển số mô tô thu về hơn 10,9 tỷ đồng.

Trong số các biển số ô tô đạt mức giá cao, bên cạnh biển 19A-999.99 của Phú Thọ, còn có biển số 51M-777.77 (giá trúng 3,1 tỷ đồng), 38A-899.99 (trên 1 tỷ đồng), 30B-399.99 (trên 1,2 tỷ đồng) và 37K-799.99 (980 triệu đồng). Đối với xe máy, biển số 89AA-899.99 dẫn đầu với giá trúng trên 500 triệu đồng, tiếp theo là 81AA-888.88 (trên 422 triệu đồng) và 19AA-599.99 (gần 378 triệu đồng).

Việc biển số “ngũ quý 9” của Phú Thọ đạt giá cao kỷ lục cho thấy sức hút lớn của những dãy số đẹp, mang ý nghĩa phong thủy và tài lộc đối với giới sưu tầm biển số xe. Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức đấu giá nhiều biển số xe “ngũ quý” và “sảnh tiến” trong thời gian tới.

Tính từ phiên đấu giá đầu tiên vào ngày 15/9/2023 đến nay, Cục Cảnh sát giao thông đã thu về gần 6.600 tỷ đồng từ việc đấu giá biển số để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thùy Trang