Hội nghị về sắp xếp đơn vị bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh

Chiều 3/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; không trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo sắp xếp, sáp nhập giảm 10 đơn vị, trong đó đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm: Sắp xếp, sáp nhập từ 18 trường, giảm 10 trường, còn 8 trường; lĩnh vực y tế sáp nhập để giảm 347 đơn vị; lĩnh vực xây dựng sắp xếp giảm 1 đơn vị do cổ phần hóa; lĩnh vực văn hóa, thông tin, sắp xếp, sáp nhập giảm 2 đơn vị; lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sáp nhập giảm 2 đơn vị, tăng mức độ tự chủ 1 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khác, sắp xếp, sáp nhập giảm 9 đơn vị, tăng mức độ tự chủ 4 đơn vị. Đối với các doanh nghiệp nhà nước sắp xếp giảm 6 doanh nghiệp.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn những nội dung liên quan, nhằm đảm bảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới, đảm bảo hợp lý, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng nhiệm vụ...

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất các phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy phải được thực hiện đúng theo định hướng, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương, các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn ở địa phương. Đồng chí đề nghị các Sở, ngành bám sát vào các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là kế hoạch số 130 ngày 21/9/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 28 ngày 30/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, đầu mối bên trong các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quang cảnh hội nghi

Cho ý kiến vào từng phương án sắp xếp cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đánh giá kỹ hơn những ưu điểm, hạn chế của từng phương án, đặc biệt cần xác định rõ thẩm quyền, lộ trình, quy trình thực hiện, gắn với trách nhiệm và thời gian hoàn thành của các cơ quan, đơn vị liên quan. Gắn việc sắp xếp tinh gọn bộ máy với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức lâu dài; thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp lý đối với công chức, viên chức, tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực, trình độ chuyên môn đã được đào tạo. Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Nội vụ và kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo các nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định (hoàn thành trước ngày 10/10/2025). Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND cấp xã triển khai Kế hoạch đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Tổng hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2025 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/10/2025.

Đinh Vũ