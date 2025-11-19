Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ngày 19/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 19/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường và ở tổ về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; một số cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ngày 19/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Quốc hội chiều 18/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn baotintuc.vn


Nguồn baotintuc.vn

 Từ khóa: Nâng cao hiệu quả công tác Luật đất đai Vướng mắc Hội nhập quốc tế chính sách đặc thù Luật Quản lý thuế Hàng không Quốc hội thảo luận Bộ trưởng bộ tài chính dự thảo nghị quyết
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long