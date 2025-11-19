Ngày 19/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 19/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường và ở tổ về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; một số cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Quốc hội chiều 18/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn baotintuc.vn