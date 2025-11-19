Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên Tiểu ban.

Tại phiên họp, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng; các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban trong thời gian tới.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo tiến độ hoàn thành các công việc, hạng mục cụ thể; các phương án sắp xếp vị trí chỗ ngồi đại biểu và khách mời quốc tế, trang trí phòng họp báo, hội trường, lựa chọn nội dung khẩu hiệu cổ động; trang trí, tuyên truyền ở cấp cơ sở và tại một số thành phố lớn; danh sách mời đại biểu là đại sứ kiêm nhiệm, đại diện cơ quan báo chí nước ngoài, các tổ chức ngoại giao dự và đưa tin Đại hội XIV của Đảng; chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Một số nội dung quan trọng khác đã được trình bày tại cuộc họp như: Tiến độ thẩm định tư cách và sức khỏe đại biểu và khách mời dự Đại hội; kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập, hợp luyện, lên các phương án bảo vệ đại biểu; chỉ đạo các bệnh viện chuẩn bị trang thiết bị y tế, thuốc men bảo đảm sức khỏe đại biểu và khách mời tham dự Đại hội; công tác triển khai, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ Đại hội; các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự; đấu tranh với các luận điệu thù địch, các hoạt động chống phá; các phương án bố trí lưu trú, sinh hoạt và phương tiện đưa đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Qua rà soát, báo cáo cập nhật tiến độ, các thành viên của Tiểu ban thống nhất nhận định, về cơ bản, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã và đang được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra. Việc thiết kế, sửa chữa, làm mới một số hạng mục trong Trung tâm Hội nghị quốc gia được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khẩn trương, bảo đảm kết cấu, thông số kỹ thuật, nhất là thời hạn hoàn thành.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, chủ động, thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, nội dung được phân công, cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra. Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát công việc được phân công, phối hợp chặt chẽ tránh để chậm trễ, sót việc; làm sao để bảo đảm chất lượng nội dung, chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế sinh hoạt, chế độ của đại biểu...

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, thời gian từ nay tới Đại hội không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, thời hạn hoàn thành rất gấp, các cơ quan, đơn vị và các thành viên trong Tiểu ban cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm bám sát chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa từng công việc, tất cả vì lợi ích chung. Trong đó, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, cần khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan, làm chủ mọi tình huống; báo cáo cụ thể, chi tiết, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời. Công tác tổ chức Đại hội cần bảo đảm tính giản dị, trang trọng nhưng phải thể hiện được tầm vóc quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục giữ vai trò đầu mối trong công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia phục vụ Đại hội. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần phối hợp chặt chẽ Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV trong việc thẩm định các nội dung tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên tinh thần bám sát nội dung các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Nguồn nhandan.vn