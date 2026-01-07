Đảng ủy xã Hội Thịnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Chiều ngày 7/1, Đảng ủy xã Hội Thịnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Quách Tất Liêm- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2025 - năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tuy nhiên với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng ủy xã Hội Thịnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và có hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Đảng bộ xã có 53 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.676 đảng viên. Lĩnh vực kinh tế – xã hội tiếp tục có bước phát triển toàn diện. Tổng thu ngân sách nhà nước ước năm 2025 đạt trên 416 tỷ đồng, bằng 239,4% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách địa phương đạt trên 326 tỷ đồng, bằng 188,1% dự toán tỉnh giao; giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 89,8%. Lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; duy trì xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 4 thôn thông minh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2026, Đảng ủy xã Hội Thịnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Phấn đấu bảo đảm các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm trên địa bàn.

Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, gần dân, vì Nhân dân phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Hội Thịnh đạt được trong năm 2025. Khẳng định năm 2026 là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBND xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tinh gọn, vững mạnh, đoàn kết, không để xảy ra tình trạng thiếu, trống nhiệm vụ. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng công tác quy hoạch chung, xử lý vi phạm đất đai, phấn đấu xây dựng Hội Thịnh trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hội Thịnh

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hội Thịnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Thu Hoài - Đức Thiện