Đảng bộ xã Liên Minh phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Liên Minh phát huy rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao đã tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Cán bộ xã Liên Minh rà soát dữ liệu đảng viên trên phần mềm quản lý.

Đồng chí Phùng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Minh khẳng định: “Đảng bộ xã luôn xác định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện; đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành là yếu tố then chốt để lãnh đạo chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; lấy sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt”.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tỉnh; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong Nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động định hướng dư luận, giữ vững ổn định tư tưởng. Cùng với đó, Đảng ủy xã lãnh đạo công tác tổ chức, xây dựng đảng, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng bộ xã hiện có 912 đảng viên, trong đó 895 đảng viên chính thức; 100% hồ sơ được cập nhật trên phần mềm quản lý đảng viên; tỷ lệ đổi thẻ đảng viên đạt 99,44%. Công tác kết nạp, quản lý, rèn luyện đảng viên được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Trên nền tảng công tác xây dựng Đảng được tăng cường, Đảng uỷ đã lãnh đạo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị đồng bộ, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Vai trò của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy rõ nét; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận 46 đơn thư thuộc thẩm quyền; trong đó 26 đơn đã được giải quyết dứt điểm, các đơn còn lại đang được giải quyết đúng trình tự, quy định của pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp, kéo dài. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình hình tôn giáo, dân tộc ổn định; Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Một điểm nhấn nổi bật là chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. 100% văn bản hành chính được ký số trên môi trường điện tử; 100% cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ không sử dụng giấy; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 96,88%. Xã hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số giai đoạn 2, đạt trạng thái “Xanh” trong tốp đầu của tỉnh; 100% cán bộ, công chức sử dụng VNeID mức độ 2, cơ bản đáp ứng yêu cầu về kỹ năng số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trên cơ sở hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện hiệu qủa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12,675 tỷ đồng, bằng 136,12% so với dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 60 triệu đồng/người. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha; xã duy trì 3 sản phẩm OCOP; hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và duy trì 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,19%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Anh Thơ