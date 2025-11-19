Thắm nghĩa đồng bào, trọn tình bè bạn

Trải suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn phải gồng mình chống chọi với thiên tai và mưu đồ xâm lăng, đô hộ của các thế lực bạo ngược. Như vàng trong lửa, gian lao đã rèn rũa, hun đúc nên tính cách người Việt kiên cường, gan góc, không chịu cúi mình trước cường quyền; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; luôn đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; sống trọn nghĩa, vẹn tình, thủy chung như nhất... Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống quý báu này càng được nâng lên tầm cao mới, trở thành “thương hiệu” của người Việt khiến cộng đồng thế giới nể phục, tạo nền tảng, động lực để đất nước vươn mình phát triển hùng cường...

Thời gian gần đây, Việt Nam liên tiếp hứng chịu các trận bão lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong khi cả hệ thống chính trị, đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đang nỗ lực chung tay góp sức giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ giảm bớt nỗi đau mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống thì ngang trái thay, vẫn có những kẻ mặt người dạ thú đang tâm lợi dụng tình cảnh đau thương này để thực hiện mưu đồ chống phá thỏa mãn động cơ chính trị đê hèn, đen tối.

Luận điệu xuyên tạc, chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân vừa đăng tải 2 bức ảnh kèm nội dung “Tình yêu đồng bào là đây. Đồng bào ruột thịt sau bão: 0,5 kg gạo + 1/2 chai nước ngọt. Đồng chí anh em bên Cuba: 11.500.000 kg gạo. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho câu ca dao thời @: “Chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác thì siêng”! Đối với đồng bào đang oằn mình trong lũ lụt, Đảng ta keo kiệt đến từng lạng gạo. Nhưng đối với “đồng chí” xa xôi, Đảng ta lại hào phóng vung tay hàng chục ngàn tấn! Thế mới thấy, Đảng ta không hề thiếu tiền, không hề thiếu gạo. Họ chỉ thiếu một thứ duy nhất: ĐÓ LÀ TÌNH YÊU ĐỒNG BÀO!”.

Với những kẻ chuyên nghề chống phá, quen thói xuyên tạc, bịa đặt để reo giắc sự nghi ngờ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của người dân với Đảng, Chính phủ thì không thủ đoạn xảo trá, gian manh, đê tiện nào chúng không dám làm. Câu chuyện về bức ảnh người dân nhận nửa cân gạo, nửa chai nước ngọt ở xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây đã được chính quyền địa phương xác minh, làm rõ.

Bà Lương Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã giải thích rõ rằng Nghi Xuân được một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ 5,4 tấn gạo và hơn 260 thùng nước ngọt để chia cho 38 thôn (trừ thôn Hồng Lam không nhận vì đã được hỗ trợ từ nơi khác). Mỗi thôn được nhận khoảng 1,3 tạ gạo và 7 thùng nước ngọt.

Riêng thôn Hồng Tiến đã chia đều số gạo và nước ngọt cho 16 tổ liên gia, để các tổ tự phân chia cho các hộ, dẫn đến một tổ chia quá nhỏ, khiến mỗi hộ chỉ nhận được lượng gạo và nước ngọt rất ít. Chính quyền xác định đây là do cách làm ở cơ sở, không phải chủ trương của xã. Xã đã mời Ban công tác Mặt trận thôn Hồng Tiến và tổ liên gia liên quan lên làm việc, rút kinh nghiệm.

Ai cũng biết, chỉ khoảng nửa tháng gần đây, ba cơn bão liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề tại miền Bắc và Trung Bộ. Bão số 9 Ragasa hình thành ngày 22/9, được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Dù khi tiến vào Quảng Ninh (ngày 25/9), bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và sau đó thành vùng áp thấp nhưng vẫn gây mưa lớn diện rộng.

Ngay sau đó, tối 26/9, bão số 10 Bualoi đi vào giữa Biển Đông với tốc độ di chuyển rất nhanh, 30-35km/h (gấp đôi trung bình), trở thành cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Bualoi đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị vào đêm 28/9 với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cơn bão không chỉ gây gió mạnh mà còn mang theo hoàn lưu mưa cực lớn trải dài từ Bắc Bộ đến Huế, lưu trên đất liền hơn 12 giờ - một điều hiếm gặp.

Trong thời điểm hoàn lưu cơn bão số 10 gây mưa bão lớn, Công an xã Cao Phong hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: Đinh Thắng

Chưa kịp khắc phục hậu quả từ bão Bualoi, Việt Nam tiếp tục hứng chịu bão số 11 Matmo - hình thành ngày 3/10 với sức gió cấp 10, giật cấp 13. Dù đi vào Trung Quốc rồi suy yếu khi tiếp cận biên giới Lạng Sơn (Việt Nam), bão vẫn kết hợp với các hình thái thời tiết khác gây mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và thủ đô Hà Nội.

Theo thống kê, thiên tai đã khiến 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, hơn 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng và 555.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại kinh tế lên đến 33.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024. Riêng mưa lũ do bão số 11 đã khiến ít nhất 15 người chết và mất tích, 16.900 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội...

Ngay trong thời điểm bão lũ hoành hành, tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào cả nước đã được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đội mưa đến vùng tâm bão kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục thiên tai, thăm hỏi, động viên đồng bào; lực lượng công an, quân đội dầm mưa lạnh cứu hộ, cứu nạn bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; các đoàn thiện nguyện khắp các vùng miền đưa nhu yếu phẩm về chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn... là minh chứng rõ nét nhất cho truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt cũng như tinh thần trách nhiệm cao, tình cảm sâu nặng của Đảng, Chính phủ Việt Nam.

Giữa tháng 10, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, số tiền ủng hộ qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên tới trên 1.000 tỷ đồng. Qua đó để thấy hoàn toàn không có chuyện đồng bào chịu thiên tai, bão lũ chỉ được nhận “0,5 kg gạo + 1/2 chai nước ngọt” như bè lũ khủng bố Việt Tân rêu rao.

Trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam- Cuba. Kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2/12/1960), trong suốt 65 năm qua, tình hữu nghị thủy chung và đoàn kết bền vững Việt Nam- Cuba được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước ra sức vun đắp đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì lợi ích của hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Trên con đường cách mạng gian khổ và vinh quang của mình, Nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau, cùng chia sẻ gian nan thử thách và cùng vui mừng thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hai nước.

Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên lời tuyên bố bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Cuba, người bạn lớn của Nhân dân Việt Nam: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Không thể kể hết những nghĩa cử thể hiện tình cảm quốc tế cao đẹp của Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng gian khó. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”.

Thực hiện di huấn của Người, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam luôn khẳng định “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể Nhân dân Việt Nam!”, là truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý của dân tộc Việt Nam, thủy chung với bạn bè, đồng chí, anh em.

Nghĩa cử cao đẹp, tình cảm trong sáng này bè lũ khủng bố, vong nô phản quốc Việt Tân mãi mãi không thể hiểu được. Những chiêu trò xuyên tạc, dựng chuyện một cách đê hèn, bỉ ổi không còn đánh lừa, qua mắt được cộng đồng, cũng như mưu đồ chống phá của chúng với cách mạng Việt Nam mãi mãi chỉ là giấc mộng viển vông.

Hà Phương