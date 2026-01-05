Năm mới - khí thế mới

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhanh chóng trở lại nhịp độ khẩn trương, nghiêm túc. Từ trụ sở các sở, ngành đến các nhà máy, công trường, tinh thần bắt tay vào việc ngay, không để gián đoạn nhiệm vụ được thể hiện rõ, phản ánh quyết tâm chính trị cao của toàn tỉnh trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.

Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, lượng hồ sơ giải quyết cho người dân và doanh nghiệp tăng trở lại so với những ngày cuối năm. Cán bộ, công chức có mặt đầy đủ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các thủ tục được tiếp nhận, xử lý thông suốt. Nhiều sở, ngành tổ chức giao ban đầu năm, rà soát lại toàn bộ chương trình công tác, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thể hiện tinh thần “không có khoảng trống thời gian” trong chỉ đạo, điều hành.

Đông đảo người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ với phóng viên về công việc trong những ngày đầu năm mới, ông Hoàng Đình Thuật, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc cho biết: Phường mới sáp nhập, dân số đông, công việc nhiều, trong khi đó nhân lực lại có hạn, đòi hỏi mỗi người ngoài năng lực, trách nhiệm còn phải có tâm huyết và tinh thần nỗ lực cao độ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, phường đặt mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người dân, giải quyết số lượng hồ sơ lớn, đảm bảo công khai, minh bạch với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, giải quyết triệt để các vướng mắc, không để người dân chờ đợi lâu, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn.

Theo ông Thuật, vai trò của cán bộ, công chức gương mẫu, tâm huyết, vượt khó để cống hiến, đặc biệt trong giai đoạn có tính bước ngoặt như hiện nay là rất quan trọng. Từ đó mới có thể thúc đẩy phong trào "Làm hết việc chứ không phải làm hết giờ”.

Tinh thần đó được lan tỏa đồng bộ từ khối hành chính nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp. Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Lao động trở lại nhà máy với tâm thế phấn khởi, sẵn sàng bước vào chu kỳ sản xuất mới. Theo đánh giá của ngành chức năng, việc duy trì nhịp độ sản xuất ngay từ đầu năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho tăng trưởng công nghiệp, lĩnh vực tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Toàn bộ các nhà máy của Tập đoàn Prime đều có hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, cho ra các sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường toàn cầu

Theo ông Đặng Xuân Thu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Đối ngoại Prime Group, năm mới bao giờ cũng gắn liền với khí thế mới, quyết tâm mới. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh luôn có niềm tin vào sự đổi mới của địa phương vì ngay đầu năm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều thông điệp, quyết tâm về đổi mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cam kết về đổi mới, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia; quyết tâm để tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số; các cam kết tháo gỡ khó khăn về thể chế, chính sách để khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm... đã tạo sự thống nhất cao giữa các cấp, các ngành, địa phương và được Nhân dân đồng thuận.

Bước vào năm 2026, Phú Thọ có thêm những điều kiện mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu điều hành cao hơn trong bối cảnh tỉnh đã hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển, quy mô dân số và nền kinh tế lớn hơn.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, khi GRDP của tỉnh ước tăng 10,5%, mức cao nhất từ trước đến nay và dẫn đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán (ước đạt hơn 57.000 tỷ đồng); môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Những kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tự tin bước sang năm 2026 với tâm thế chủ động, quyết liệt hơn.

Trong chỉ đạo đầu năm, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng điều hành.

Quan điểm xuyên suốt là mọi nhiệm vụ phải được triển khai ngay từ đầu năm, đầu tháng, tránh tư tưởng trông chờ, chậm trễ, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh xác định phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Ngay trong những ngày đầu năm 2026, các địa phương tiếp tục rà soát tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế, công nhân lao động, người dân vùng khó khăn; chủ động triển khai các chính sách an sinh, tạo việc làm, ổn định thu nhập. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài nhằm xây dựng nền tảng phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Khí thế làm việc nghiêm túc, khẩn trương ngay từ ngày đầu năm đã và đang tạo nên động lực mới cho toàn tỉnh. Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 được triển khai trong bối cảnh thuận lợi hơn, với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Tinh thần chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với nền tảng đạt được trong năm 2025, cùng quyết tâm chính trị cao, Phú Thọ bước vào năm 2026 với khí thế mới, niềm tin mới và khát vọng mới. Đó là tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế của một tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Quang Nam