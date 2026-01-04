Phường Hòa Bình khẳng định vị thế đô thị trung tâm

Năm 2025 ghi dấu ấn đặc biệt khi phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình cũ, trở thành đơn vị hành chính đông dân nhất tỉnh Phú Thọ mới. Vượt qua những thách thức ban đầu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã đạt những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; khẳng định vai trò đô thị trung tâm, một trong những vùng động lực chiến lược của tỉnh.

Lãnh đạo phường Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà người có công trên địa bàn.

Quy mô dân số của phường hơn 78.000 người tại 94 tổ dân phố và 163 tổ chức Đảng trực thuộc, đồng nghĩa với áp lực không nhỏ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước những vấn đề mới, khó và thách thức đặt ra, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đặc biệt là người đứng đầu đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.

Vấn đề quan trọng đầu tiên được xác định là ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường được ban hành kịp thời; phân công rõ nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công phụ trách địa bàn (phường cũ), dự sinh hoạt chi bộ để thông tin hai chiều và kịp thời giải quyết những vấn đề từ cơ sở. Đến nay, tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất đi vào ổn định và vận hành thông suốt, hiệu quả. Từ đó, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội đại biểu MTTQ và 5 tổ chức chính trị - xã hội. Ngay sau Đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những mục tiêu, giải pháp cụ thể đã được ban hành và tổ chức thực hiện. Các nghị quyết chuyên đề sát thực cũng đã được ban hành như: Phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, thông minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch... Các nhiệm vụ công tác thực hiện gắn với 4 đột phá chiến lược nghị quyết đã chỉ ra. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình cho biết: Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và sự nỗ lực, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, phường đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh trật tự đảm bảo. Phường tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Nổi bật, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh giao cho phường 24,015 tỷ đồng, tổng thu 11 tháng ước thực hiện 54,5 tỷ đồng, đạt 222,4% dự toán giao. Kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW; toàn phường có 1.464 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 200 hồ sơ đăng ký kinh doanh mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Các chính sách xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn 0,42%, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trên địa bàn có KCN Bờ trái sông Đà quy mô hơn 68ha đã được lấp đầy; đáng chú ý là dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử tổng vốn 200 triệu USD của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản), khi hoàn thiện tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động.

Diện mạo đô thị Hòa Bình.

Giữa không gian đô thị, bản sắc văn hóa xứ Mường vẫn luôn được giữ gìn. UBND phường đã ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý di tích trên địa bàn; rà soát hệ thống di tích để bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được quan tâm, chất lượng được giữ vững và nâng cao; 22/24 trường công lập đã đạt chuẩn quốc gia. Các trạm y tế cũ được tổ chức lại đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số được triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Phường luôn đạt mức xanh - mức đánh giá cao nhất trên Hệ thống giám sát đánh giá của Trung ương. Phong trào “Bình dân học vụ số” được tuyên truyền, đẩy mạnh; mục tiêu cuối năm 2025, mỗi gia đình có ít nhất 1 tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Là phường đông dân, lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận lớn, Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn quán triệt quan điểm tận tâm phục vụ công dân; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm 99,3%, hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 95,9%.

Với nền tảng của đô thị loại II, phường tiếp tục chỉnh trang từ vỉa hè, hệ thống cây xanh, thoát nước, điện trang trí, điện chiếu sáng đến phối hợp sắp xếp lại đường dây điện, cáp viễn thông trên cột điện. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch và vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm, không để rác tồn đọng. Tại các khu dân cư, vào sáng Chủ nhật hằng tuần Nhân dân tổ chức vệ sinh môi trường nhằm giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, kiểu mẫu.

Kết quả toàn diện cùng những kế hoạch cụ thể, rộng mở trong tương lai, nhất là các tuyến giao thông kết nối là nền tảng vững chắc để phường bước vào năm 2026 và kỷ nguyên mới với niềm tin, khí thế mới. Trên nền tảng xanh - thông minh - an toàn, với bản sắc riêng có, cả hệ thống chính trị và toàn dân - những chủ nhân của đô thị bên sông Đà cùng đồng thuận vun đắp để mỗi khi nhắc đến Hòa Bình sẽ là nơi đáng sống, đáng đến.

Cẩm Lệ