Tăng nguồn sức mạnh cho Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ tỉnh xác định công tác phát triển đảng viên không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Trong bối cảnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy trên địa bàn đã nỗ lực đổi mới, quyết liệt chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, có trình độ chuyên môn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu mới; đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Các đảng bộ cơ sở chú trọng công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp. (Trong ảnh: Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Yên Bình trao Quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên).

Nâng cao năng lực lãnh đạo từ cơ sở

Đảng bộ tỉnh có 152 đảng bộ trực thuộc, 2.208 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 259.106 đảng viên. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, trong đó, nhiệm vụ phát triển đảng viên được chú trọng, xuyên suốt. Các cấp ủy trong tỉnh nhận thức rõ đây không đơn thuần là việc “bổ sung lực lượng” mà là quá trình lựa chọn, bồi dưỡng, rèn luyện những quần chúng ưu tú để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những năm qua, tỷ lệ đảng viên trên tổng dân số của tỉnh đạt 6,3%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 5,5%. Con số này không chỉ phản ánh quy mô tổ chức Đảng mà còn khẳng định chất lượng công tác phát triển đảng viên, phát huy vai trò nòng cốt của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2025, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức Đảng, việc vận hành mô hình nhanh chóng ổn định. Kinh tế tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực, trong đó, ngành công nghiệp tiếp tục là điểm sáng với chỉ số sản xuất tăng 26,9%. Tổng thu ngân sách năm 2025 ước đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, bằng 127,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, vượt mục tiêu kế hoạch.

Quyết liệt trong công tác phát triển đảng viên

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được hơn 4.475 đảng viên. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của các cấp ủy, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng bộ. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên của tỉnh vẫn còn những hạn chế cần tập trung đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu đề ra.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03 về tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn. Chỉ thị xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy các cấp, vai trò của người đứng đầu trong công tác phát triển đảng viên. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trọng tâm của cấp ủy các cấp nhằm kịp thời bổ sung số lượng, tăng cường chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới.

Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã sớm xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo bằng những biện pháp, giải pháp hiệu quả. Nhiều đảng bộ trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2025 được giao. Tiêu biểu như: Đảng bộ xã Bình Tuyền có 7 tổ chức cơ sở Đảng với 968 đảng viên, trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 48 đảng viên, tỷ lệ kết nạp Đảng đạt 4,51% trên tổng số đảng viên của Đảng bộ; Đảng bộ xã Hợp Lý đã kết nạp được 39 đảng viên, tỷ lệ kết nạp đạt 3,85%; hay Đảng bộ xã Mường Bi - một trong những xã thuộc vùng sâu của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển Đảng, trong năm kết nạp được 42 đảng viên, tỷ lệ kết nạp đạt 3,23%...

Phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng

Đoàn Thanh niên xã Hoàng An tổ chức nhiều phong trào thi đua, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực để tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy chủ động rà soát, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Phấn đấu hằng năm kết nạp mới đạt tỷ lệ từ 3 - 4% trên tổng số đảng viên của đảng bộ. Cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi đây là môi trường rèn luyện quan trọng của đảng viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng được đổi mới. Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên ở nhiều đối tượng để đảm bảo sự kế thừa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và cách làm chủ động, sáng tạo, tin tưởng rằng cấp ủy các cấp trong tỉnh sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong những năm tới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Hoàng Nga