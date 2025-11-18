Thông cáo báo chí số 23, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV

Thứ Ba, ngày 18/11/2025, ngày làm việc thứ 23, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội làm việc tại hội trường sáng 18/11. Ảnh: Duy Linh

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Tại phiên thảo luận có 9 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng; sắp xếp, hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; bảo đảm đồng bộ trong cải cách thể chế; đồng thời, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quản lý nợ công thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý nợ công; thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trong việc vay vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; trình tự, thủ tục vay vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; chỉ tiêu an toàn nợ công; kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm; hạn mức bảo lãnh của Chính phủ; cơ chế cho vay lại của ngân hàng thương mại; điều kiện, phương thức cho vay lại; công bố thông tin, số liệu nợ công; việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; tính thống nhất của dự thảo Luật với quy định của các luật có liên quan về phân cấp, phân quyền, quản lý nợ công; điều khoản chuyển tiếp.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Tại phiên thảo luận có 7 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm; giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng; nguyên tắc tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, hoạt động đại lý và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ; thời hạn chính thức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; việc đầu tư của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; thời điểm có hiệu lực thi hành một số điều khoản của dự thảo Luật.

Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung điều kiện về uy tín, năng lực tài chính, tiêu chuẩn về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn theo quy định của Chính phủ đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp bảo hiểm.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU:

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội nghe Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tại phiên thảo luận có 6 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai biến động về tài sản, thu nhập; nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; tài sản, thu nhập phải kê khai; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; theo dõi biến động tài sản, thu nhập; trình tự xác minh tài sản, thu nhập; xử lý đối với trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết thúc thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

