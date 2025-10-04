Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 3/10, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 53/2025 về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quy định này điều chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bao gồm: trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quản lý và sử dụng kinh phí; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số 29/2024 ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm; tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm (sau đây gọi chung là cơ sở dạy thêm) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh, chỉ dành cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 29/2024. Kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa cơ sở dạy thêm với cha mẹ học sinh, học sinh. Cơ sở dạy thêm có trách nhiệm công khai mức thu và nội dung chương trình dạy thêm trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức trước khi tuyển sinh. Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trường THCS Sông lô, xã Sông Lô thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm.

Hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh chịu sự thanh tra của cơ quan thanh tra theo quy định của pháp luật. Hoạt động dạy thêm, học thêm chịu sự kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổ chức kiểm tra; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy thêm trong phạm vi quản lý việc chấp hành nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm. Thực hiện quản lý, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định; hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dạy thêm, học thêm; phối hợp quản lý, hướng dẫn sử dụng kinh phí; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định về tài chính khi được yêu cầu.

Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý, theo dõi và hướng dẫn việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dạy thêm, học thêm theo quy định.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở dạy thêm, học thêm.

Các sở, ban, ngành khác: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và Ủy ban nhân dân cấp xã để tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời phát hiện và phản ánh các sai phạm...

UBND cấp xã quản lý trực tiếp hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường...

Hiền Mai