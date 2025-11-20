Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng 20/11, Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao đã tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Học sinh Trung tâm biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân những thế hệ thầy cô giáo đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” và điểm lại những kết quả nổi bật của Trung tâm. Thực hiện nhiệm vụ dạy học chương trình GDTX cấp THPT, đào tạo nghề sơ cấp và liên kết đào tạo trung cấp nghề, Trung tâm từng bước khẳng định vị thế về quy mô, chất lượng, luôn nắm trong tốp đầu khối GDTX của tỉnh. Hiện Trung tâm có 20 lớp văn hóa với 831 học sinh và 17 lớp liên kết đào tạo trung cấp nghề với gần 500 học viên.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tiếp đạt 100%, công tác đào tạo nghề và tư vấn hướng nghiệp được chú trọng, góp phần nâng cao kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Năm học 2024-2025, Trung tâm được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đua xuất sắc, được các cấp, ngành khen thưởng.

Học sinh thực hành về cách kinh doanh đồ uống, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

Tại buổi lễ, các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm tái hiện hình ảnh người thầy tận tụy, cùng diễn đàn giao lưu giữa giáo viên và học sinh. Những chia sẻ chân thành đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần nhắc nhở các em học sinh trân trọng công lao và gìn giữ truyền thống biết ơn thầy cô.

Giáo viên của Trung tâm chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu hiện nay

Anh Thơ