Trường Tiểu học Vân Phú đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 20/11, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 * 20/11/2025), Trường Tiểu học Vân Phú, phường Vân Phú đã tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường ôn lại ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam - dịp để tri ân sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ thầy cô. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò người thầy, các thế hệ giáo viên của trường luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Những năm gần đây, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của trường đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều giáo viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt thành tích trong bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Năm học 2024-2025, học sinh nhà trường đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia và cấp tỉnh, tiêu biểu như: em Nguyễn Lê Bảo Khanh (Giải Thám Hoa trạng nguyên tiếng Việt (TNTV) Quốc gia), em Cao Thành An (Giải Nhất Quốc gia TNTV), em Nguyễn Thảo Chi (Huy chương Bạc Quốc gia)...

Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, STEM, Ngày Sách và văn hóa đọc, truyền dạy hát Xoan được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Lãnh đạo phường Vân Phú trao Cờ thi đua của Chính Phủ và tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Vân Phú

Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất theo hướng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Với những nỗ lực đó, thầy và trò nhà trường vinh dự được đón Cờ thi đua của Chính phủ dành cho đơn vị Xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2024-2025.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường

Thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Vân Phú khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo, duy trì phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, chất lượng.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Vân Phú

Hạnh Thúy


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày nhà giáo Việt Nam Thi đua Chủ tịch Hồ Chí Minh trường Tiểu học Trạng nguyên Tiếng Việt Chính phủ Nhà trường chương trình giáo dục phổ thông 2018 Học sinh Quốc gia
