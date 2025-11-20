Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ tổ chức công bố Quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ và gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Tại buổi lễ, nhà trường đã công bố Quyết định số 2681 ngày 25/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm của các Bộ ngành Trung ương và của tỉnh Phú Thọ đối với sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp địa phương, mở ra cơ hội lớn cho nhà trường trong việc tăng cường nguồn lực đội ngũ và cơ sở sở vật chất, mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phục vụ nhu cầu nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBND phường Vân Phú tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp thầy và trò Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ ôn lại truyền thống, tri ân những thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp trồng người và vì sự phát triển của nhà trường trong suốt gần 30 năm thành lập.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được khen thưởng

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hạnh Thuý