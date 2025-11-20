Ngày trở về...

Với tập thể lớp 12K, Trường THPT Tam Nông, niên khóa 2002 – 2005, “Ngày trở về” năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 20 năm kể từ buổi chia tay mái trường. Hai thập kỷ trôi qua, những bước chân đã đi qua biết bao chặng đường, ngã rẽ vậy mà khi trở lại, ai nấy đều cảm giác như mình vừa mới chỉ rời đi ngày hôm qua.

Giữa không gian thân thuộc của mái trường xưa, buổi họp lớp của 12K với chủ đề “20 năm – Ngày ấy bạn và tôi” diễn ra trong tình cảm thân thương và sự xúc động, bồi hồi khi được gặp thầy, gặp bạn sau nhiều năm xa cách. Trên khoảng sân từng in dấu bao bước chân học trò năm nào, tập thể 12K quây quần bên nhau, ghi lại những bức ảnh lưu niệm dưới tán phượng già, bên hàng ghế đá hay những khoảng sân ngập nắng vàng, những tấm ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc sum họp hôm nay mà còn gom lại cả một khoảng trời thanh xuân đầy nhiệt huyết đã qua.

Những tiếng cười vang lên giữa sân trường, những cái bắt tay, cái ôm thật chặt... Tất cả hòa vào nhau tạo nên một cảm xúc lắng đọng, khiến mỗi người không khỏi nghẹn ngào khi được trở về nơi từng gắn bó suốt một thời áo trắng.

Từ sân trường trở lại lớp học xưa, những bước chân như nhẹ hơn nhưng trái tim lại nặng trĩu xúc động trước khung cảnh thân thương: Từng dãy bàn gỗ bạc màu năm tháng, bảng đen, phấn trắng hay ô cửa sổ nhìn ra sân trường... Trong không khí ấm áp ấy, các thành viên 12K cùng quây quần bên nhau, cùng cười vang khi ai đó nhắc lại một câu chuyện vui; có khoảnh khắc cả lớp lại lặng đi vì xúc động khi nhớ tới năm tháng hồn nhiên dưới mái trường.

Đặc biệt, khi thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng, cảm xúc lại càng thêm sâu đậm. Dù thời gian đã in dấu trên mái tóc thầy, nhưng giọng nói, ánh mắt và sự gần gũi vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Thầy nói rằng vẫn nhớ từng gương mặt, tính cách của học trò cũ; thầy vui và hạnh phúc vì những cô cậu học trò năm nào giờ đã trưởng thành. Hai mươi năm trôi qua, những ký ức ấy vẫn còn nguyên trong lòng thầy và trong cả tập thể 12K.

Trước khi kết thúc, cả lớp cùng nhau viết những lời chúc lên bảng đen – như một nhịp nối với buổi chia tay năm xưa: Chúc nhau mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, tiếp tục thành công trên chặng đường phía trước... Những nét phấn trắng giản dị ấy trở thành dấu ấn đẹp, khép lại khoảnh khắc trở về đầy xúc động của lớp 12K.

Chia sẻ trong buổi họp lớp, chị Hoàng Minh Trang – lớp trưởng lớp 12K không giấu được sự xúc động. Ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng trường, chị đã thấy như được gặp lại chính tuổi mười tám của mình năm ấy. Với chị, buổi gặp mặt không chỉ là dịp hội ngộ bạn bè, mà còn là một hành trình tìm lại miền ký ức đẹp nhất của tuổi học trò.

Cùng chung một nhịp cảm xúc của “Ngày trở về”, Hội khóa kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của Khóa 37 (niên khóa 1997-2000), Trường THPT Hạ Hòa, cũng mang những rung động sâu lắng tương tự – không chỉ là một cuộc hội ngộ, mà là hành trình trở lại những giá trị nguyên sơ nhất của tuổi học trò. Trong tiết trời đầu tháng 11 se lạnh, 170 cựu học sinh trở về như chưa từng xa cách, mang theo niềm háo hức và sự bồi hồi của những người con trở lại mái trường đã nuôi dưỡng bao mơ ước thuở đầu đời.

Chương trình Hội khóa được tổ chức trang trọng, ấm áp với sự tham dự của Ban giám hiệu, các thầy cô nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy qua các thời kỳ. Những tiết mục văn nghệ chào mừng rộn ràng mở đầu buổi gặp mặt, như đưa mọi người trở về không khí hội trường năm nào. Khi đại diện cựu học sinh phát biểu và báo cáo hành trình 25 năm sau khi tốt nghiệp, nhiều gương mặt trong khán phòng lặng đi. Những con số, thành tựu, công việc hay vị trí mỗi người đang đảm nhiệm hôm nay đều bắt đầu từ chính nơi đây – ngôi trường đã rèn giũa những bước đi đầu tiên vào đời.

Khoảnh khắc cả hội trường cùng xem video “Hồi ức K37 – một thời để nhớ” đã khơi dậy bao kỷ niệm không thể đong đếm. Những hình ảnh cũ, nét mặt ngây thơ, những giờ chào cờ đầu tuần... Tất cả ùa về như một thước phim sống động, khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Ấn tượng hơn cả là những phần tri ân đầy ý nghĩa: Tập thể khóa 37 tặng hoa, quà cho thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ; trao hỗ trợ cho học sinh mồ côi và học sinh gặp nạn – những nghĩa cử giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Khi trở về lớp học xưa, không gian thân thuộc ấy lại một lần nữa khiến mỗi người như gặp lại chính mình của năm 18 tuổi. Những chiếc bàn gỗ cũ, bảng đen, phấn trắng, cửa sổ đầy nắng... đã làm sống dậy cả một thời hồn nhiên, tinh nghịch, ấm áp tình thầy trò, bạn bè. Họ ôn lại những buổi trực nhật, những giờ kiểm tra bất ngờ, những buổi tan trường đầy tiếng cười để thấy rằng thanh xuân dù đã đi qua, nhưng kỷ niệm thì vẫn còn nguyên vẹn.

25 năm không phải là chặng đường quá dài, nhưng đủ để chứng kiến sự trưởng thành của mỗi cựu học sinh khóa 37. Họ trở về hôm nay với sự chững chạc của người đã đi qua nhiều ngã rẽ cuộc đời, nhưng trái tim vẫn giữ trọn tình yêu với “ngôi nhà thứ hai”. Dẫu mỗi người ở một phương trời, Trường THPT Hạ Hòa vẫn luôn là điểm tựa ấm áp, nơi ký ức thanh xuân được lưu giữ một cách thiêng liêng nhất.

Tại Hội khóa, cô Lê Thị Thanh Vân chia sẻ niềm xúc động khi gặp lại đồng nghiệp và học trò sau 25 năm. Cô nói rằng nhìn thấy các em nay đã trưởng thành, vững vàng khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Với cô, buổi gặp mặt không chỉ gợi nhớ một thời gắn bó mà còn là niềm tự hào lớn lao của người giáo viên.

Buổi Hội khóa khép lại, nhưng dư âm của tình thầy trò, tình bạn và những năm tháng áo trắng vẫn còn ở lại trong trái tim mỗi người. Đó chính là giá trị bền vững mà thời gian không thể làm phai mờ – một tuổi thanh xuân để nhớ, để yêu và để tự hào của mỗi học sinh Khóa 37 (niên khóa 1997-2000) .

Những buổi họp lớp, hội khóa diễn không chỉ đơn thuần là dịp gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách, mà còn là cơ hội để mỗi cựu học sinh bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Những khoảnh khắc sum họp giản dị ấy nhắc mỗi người nhớ rằng, dù đi đến đâu, mái trường và thầy cô vẫn là điểm tựa yêu thương để ta luôn muốn quay trở về.

Hà Trang