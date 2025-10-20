Xoá nhà tạm, nhà dột nát – Kỳ tích từ ý Đảng, lòng dân

Từ “lõi nghèo” Đà Bắc, lời hiệu triệu của người đứng đầu Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước. Đó không chỉ là kêu gọi hay giao nhiệm vụ, mà còn chạm đến trái tim, tâm can của mỗi người dân. Phong trào thi đua XNT, NDN nhanh chóng trở thành chiến dịch của niềm tin và tình người, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân. Từ đó, hành trình kiến tạo những mái ấm yêu thương bắt đầu và đã về đích trước hẹn.

Ngày 13/4/2024 trở thành một dấu mốc đặc biệt không chỉ với vùng non cao Đà Bắc - “lõi nghèo” của tỉnh mà với cả nước, khi những viên gạch nghĩa tình đầu tiên được xây móng, mở đầu cho phong trào nhân văn sâu sắc - XNT, NDN cho người nghèo.

Phong trào thi đua XNT, NDN chính là cụ thể hoá Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước (50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm thành lập nước) và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Mục tiêu đến hết năm 2025, cơ bản xoá xong nhà tạm, nhà dột nát trong toàn quốc để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập - tự do, của quá trình đổi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, địa phương trao tượng trưng nhà cho hộ nghèo tại lễ phát động. Ảnh: Tư liệu phóng viên

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp, Thủ tướng tin tưởng Phong trào thi đua XNT, NDN nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội với tinh thần toàn dân, toàn diện, chung sức đồng lòng vì người nghèo.

Sau phát động của Thủ tướng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kêu gọi hưởng ứng Phong trào thi đua XNT, NDN trên phạm vi cả nước từ tháng 4/2024 đến năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã xúc động dẫn lại lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nạn đói năm 1945: "Lúc chúng ta bưng bát cơm mà ăn nghĩ đến người nghèo đói chúng ta không khỏi chạnh lòng...”. Ngày nay, đất nước đang phát triển, tuyệt đại đa số Nhân dân đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nghĩ đến những người đang còn phải sinh sống trong những căn nhà tạm, dột nát khiến chúng ta không khỏi day dứt.

Thời điểm phát động, Đà Bắc còn nhiều nhà tạm cần xoá. Ảnh: PV, CTV

Thời điểm phát động, cả nước vẫn còn hàng trăm nghìn hộ dân phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, nhiều nhất ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây duyên hải miền Trung, vùng bãi ngang ven biển. Các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ) cũng còn hơn 10 nghìn hộ phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần cấp bách xây mới, sửa chữa, tập trung ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Mức phấn đấu tham gia ủng hộ XNT, NDN chung là: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách, mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương; công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, thanh thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50 nghìn đồng; mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay tại Lễ phát động Phong trào thi đua XNT, NDN đã có nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế ủng hộ và đăng ký ủng hộ chương trình xoá nhà tạm. Từ đó lan toả rộng khắp cả nước tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì mái ấm của đồng bào tôi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ kinh phí XNT, NDN. Ảnh: Tư liệu phóng viên

Đại diện cho các địa phương trong cả nước, lãnh đạo tỉnh Hoà Bình (cũ) đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua và bày tỏ quyết tâm cao thực hiện mục tiêu xoá 100% nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Hướng tới mọi người dân đều có nhà ở ổn định, nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững và được hưởng thành quả của phát triển.

Ngay sau Lễ phát động Phong trào thi đua XNT, NDN, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh đã trực tiếp đến khởi công xây nhà tại 4 gia đình nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc (cũ), nay thuộc các xã Đà Bắc, Cao Sơn. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, động viên và trực tiếp xúc những xẻng đất, đặt những viên gạch đầu tiên xây móng nhà cho gia đình anh Xa Văn Vọng, xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tham gia khởi công, xúc những xẻng đất đầu tiên đào móng nhà cho hộ nghèo, có sức lan toả mạnh mẽ khắp cả nước. Ảnh: Tư liệu phóng viên

Vợ bị bệnh trọng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có 5 người nhưng không có nhà, phải đi ở nhờ. Được hỗ trợ xây nhà mới, đặc biệt là được Thủ tướng Chính phủ tận tay xếp gạch, đặt móng, anh Vọng vô cùng cảm động chia sẻ: “Tôi cứ ngỡ như mơ khi người đứng đầu Chính phủ vốn từ trước chỉ thấy trên ti vi lại gần dân, làm việc giản dị nhưng ý nghĩa để giúp dân như vậy. Thủ tướng còn trở lại thăm gia đình khi ngôi nhà kiên cố đã hoàn thành nhân dịp dự Lễ khởi công cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu.” Đó không chỉ là hành động mà còn là thông điệp vì dân, sâu sát Nhân dân, lan toả khắp cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trở lại thăm các gia đình đã được xoá nhà tạm. Ảnh: Việt Lâm

Từ lời hiệu triệu thiêng liêng và quyết tâm của tỉnh được chọn là nơi phát động cùng những viên gạch đầu tiên được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt móng, Phong trào thi đua XNT, NDN đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương với tinh thần trách nhiệm cao vì đồng bào nghèo. Những phương pháp, cách làm mới, mô hình hay được triển khai đã khắc phục được những khó khăn, thách thức, làm xoay chuyển tình thế để cả nước hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát.

Cuối tháng 8/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương đã trân trọng báo cáo trước Đảng, đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước cùng bạn bè quốc tế rằng: Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu XNT, NDN trên phạm vi cả nước. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Chỉ sau 1 năm 4 tháng, cả nước đã tiến hành một chiến dịch thần tốc vì dân, về đích sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch và hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu Nghị quyết số 42-NQ/TW.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông thăm gia đình được hỗ trợ xoá nhà tạm tại xã Xuân Đài. Ảnh: Lê Hoàng

Đây thực sự là một “công trình quốc gia đặc biệt”, thành quả của ý Đảng - lòng dân; khẳng định chính sách ưu việt của chế độ XHCN và Việt Nam luôn đi đầu trên thế giới trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch. Điều đó đồng nghĩa với hơn chục nghìn hộ dân trong tỉnh được ở trong những căn nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình, đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, những ngôi nhà vững chãi phù hợp với điều kiện, văn hoá vùng miền đã thay thế nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh PV, CTV

Kỳ tích này đã được Chủ tịch nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đặc biệt hơn cả là phong trào đã ghi dấu ấn trong lòng dân. Những ngôi nhà không chỉ xây bằng gạch, mà bằng cả tấm lòng yêu thương, chia sẻ, tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái. Từ đó tiếp thêm động lực để người dân vững tin vào cuộc sống, tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước, yên tâm an cư, lạc nghiệp, phấn đấu vươn lên trong kỷ nguyên mới.

