Sống xanh trong phố

Giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị, những khu vườn xanh mướt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên ban công, sân thượng, những khoảng đất trống... Ở đó, rau xanh, cây ăn quả, hoa lá được chăm chút tươi tốt, phủ màu xanh trong lành lên những dãy phố ồn ào, tấp nập. Mỗi luống rau non mơn mởn, giàn mướp rủ bóng, cây chanh trĩu quả... không chỉ tô điểm cho không gian mà còn trở thành nguồn thực phẩm an toàn, bổ dưỡng, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống thân thiện, hài hòa với môi trường.

Trên sân thượng rộng chừng 80m2 của gia đình anh Đinh Xuân Hoàng (phường Thanh Miếu) có một khu vườn nhỏ như mang cả hơi thở đồng quê vào giữa phố thị. Mùi đất ẩm, lá non quyện trong làn gió nhẹ gợi cảm giác bình yên và thân thuộc. Với anh Hoàng, đây không chỉ là nơi cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho gia đình mà còn là chốn thư giãn, giúp xua tan mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Mỗi ngày, dù bận rộn với công việc trong ngành Y tế, anh Hoàng vẫn tranh thủ thời gian chăm chút cho khu vườn. Anh kể, ngay từ khi hoàn thiện ngôi nhà vào năm 2022, anh đã quyết định dành toàn bộ sân thượng để trồng rau và cây ăn quả. Khu vườn được sắp xếp thành từng mảng riêng: rau gia vị, rau ăn lá, cây ăn quả... tất cả đều bố trí hài hòa, vừa gọn gàng vừa dễ chăm sóc.

Khu vườn mini của anh được chăm sóc bằng các chế phẩm sinh học an toàn. Nhờ đó, mỗi luống rau, chậu cây đều phát triển tươi tốt. Mùa nào thức nấy, từ rau cải, rau muống, đỗ, rau gia vị, đến cây chanh, ổi... Tất cả tạo nên một khoảng xanh mướt giữa tầng cao đô thị.

Hiện nay, xu hướng ngày càng nhiều gia đình ở đô thị tìm cách tận dụng ban công, sân thượng để trồng cây. Những mảnh vườn nhỏ tuy giản dị nhưng lại mang nhiều giá trị lớn, không chỉ tạo nguồn thực phẩm an toàn mà còn góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, gắn bó với thiên nhiên.

Bên cạnh sân chơi với cầu trượt, bập bênh, xích đu..., Trường mầm non Ban Mai Xanh (phường Thanh Miếu) đã dành một phần lớn diện tích trong khuôn viên để tạo nên hai khu vườn đặc biệt: “Vườn rau của bé” và “Vườn cổ tích” – nơi thiên nhiên trở thành người thầy gần gũi, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Ngay khi đến cổng trường, tiếng cười đùa trong trẻo của các bé vọng ra từ “Vườn rau của bé” đã khiến không gian trở nên rộn ràng. Trong khu vườn, vài em nhỏ tíu tít cầm bình tưới, nhóm khác say mê nhổ cỏ, reo lên thích thú khi phát hiện những mầm non vừa nhú khỏi mặt đất. Ở “Vườn cổ tích”, từng tốp trẻ vui vẻ chạy nhảy dưới bóng cây bưởi, cây vú sữa, nô đùa bên những bức tượng động vật. Cả khu vườn như một thế giới cổ tích sống động, nơi thiên nhiên hòa cùng tuổi thơ.

“Vườn rau của bé” rộng khoảng 500m2, chia thành những luống thẳng hàng, xanh tốt quanh năm, được bố trí hệ thống tưới phun mưa giúp giữ ẩm cho đất, làm mát cây và phân bố đồng đều trên diện tích rộng. Tùy theo mùa, vườn được gieo trồng đủ loại rau quen thuộc như bắp cải, rau muống, rau dền, mồng tơi cùng nhiều loại rau gia vị.

Tất cả đều được chăm sóc bằng phân hữu cơ, không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn giúp trẻ có trải nghiệm trọn vẹn về một vòng đời cây trồng. Vườn rau không chỉ cung cấp thêm nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn bán trú mà còn gieo vào tâm hồn trẻ tình yêu thiên nhiên và niềm hứng khởi mỗi ngày đến trường.

Cách đó không xa là “Vườn cổ tích” rộng khoảng 1.000m2, nơi cây xanh và trí tưởng tượng giao hòa. Ở đây, những cây ăn quả quen thuộc như: bưởi, lộc vừng, vải, vú sữa, sung, chanh, mít... được trồng xen kẽ với cây bóng mát, tạo nên không gian trong lành, mát dịu. Điểm đặc biệt của khu vườn này là hàng loạt tượng con vật ngộ nghĩnh: gà, voi, ngựa, hươu... được đặt rải rác dưới tán cây, gợi liên tưởng đến một công viên thu nhỏ hay một thế giới cổ tích giữa đời thực.

Với trẻ nhỏ, đây không chỉ là nơi vui chơi mà còn là không gian để các em thỏa sức tưởng tượng, nơi những câu chuyện cổ tích các em được nghe trên lớp trở nên sinh động, gần gũi.

Hai khu vườn này không chỉ đơn thuần mang tính cảnh quan mà thực sự đã trở thành “lớp học ngoài trời” giàu ý nghĩa giáo dục. Trẻ em vốn nhạy cảm với thiên nhiên, khi được trực tiếp sờ tay vào đất, gieo những hạt giống bé nhỏ, chăm chút từng luống rau, các em sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của lao động và thành quả. Cũng từ những trải nghiệm giản dị đó, trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường, biết trân trọng thực phẩm sạch và dần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên. Không chỉ vậy, việc học tập trong không gian thoáng đãng, ngập tràn sắc xanh còn giúp các em phát triển thể chất, nâng cao kỹ năng quan sát, khám phá.

Khu vườn ở Ban Mai Xanh không chỉ mang lại rau sạch, trái ngọt cho bữa ăn của trẻ mà còn mở ra một thế giới tuổi thơ tràn ngập niềm vui khám phá. Những “lớp học xanh” ấy chính là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo trong giáo dục mầm non, để mỗi ngày đến trường không chỉ là học chữ, học hát mà còn là hành trình gieo hạt, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các bé cảm nhận sự bình yên và niềm hạnh phúc giản dị từ thiên nhiên.

Hà Trang