Chắc từng khâu, công khai từng bước

Ngay từ đầu giờ sáng, tại điểm khám tuyển xã Đoan Hùng thuộc Phòng thủ khu vực (PTKV) 1 - Cẩm Khê, hàng trăm đại biểu lãnh đạo và thanh niên các xã Đoan Hùng, Chân Mộng... đã có mặt đầy đủ để tham gia khám tuyển NVQS. Các phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ khám tuyển được Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng bố trí đồng bộ; đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, làm việc trách nhiệm, tận tụy. Đến theo dõi, kiểm tra công tác khám tuyển không chỉ có cơ quan quân sự cấp trên mà còn có lãnh đạo chủ chốt các xã trực tiếp động viên, nắm bắt tình hình, tiếp nhận kết quả khám tuyển của con em địa phương.

Đồng chí Lâm Trần Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng, chia sẻ: Trước khi tổ chức khám tuyển, địa phương đã thực hiện phương châm “đến từng nhà, rà từng người”, làm tốt công tác sơ tuyển và bình cử công khai tại các khu dân cư. Hiện nay, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thanh niên trúng tuyển chấp hành nghiêm Luật NVQS, tham gia khám tuyển vòng 2 và sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh gọi. Đồng thời, xã gắn trách nhiệm của từng cán bộ, đoàn thể, từng thôn xóm với công tác tuyển quân, bảo đảm không ai đứng ngoài cuộc.

Tại khu vực khám tuyển của Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, thuộc Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương nhưng khoa học, nền nếp. Các khâu khám sức khỏe được bố trí đầy đủ các chuyên khoa như đo chiều cao, cân nặng, khám thị lực, thính lực, tai - mũi - họng, tim mạch, da liễu, xét nghiệm, chụp X-quang và sàng lọc bệnh lý. Đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, kết hợp với hệ thống trang thiết bị đầy đủ, hiện đại đã góp phần đánh giá khách quan, hạn chế tối đa sai sót, nâng cao chất lượng khám tuyển.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, cho biết: Để nâng cao chất lượng khám tuyển, Trung tâm đã chủ động tổ chức hội nghị phối hợp công tác tuyển quân năm 2026 cho 5 xã trên địa bàn. Điểm mới trong công tác khám tuyển năm nay là khâu kiểm tra thị lực được thực hiện chặt chẽ hơn: Nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn cách đọc và tiến hành đúng kỹ thuật theo quy định chuyên ngành nhãn khoa. Trường hợp phát hiện công dân đọc không trung thực hoặc không đúng hướng dẫn, sẽ sử dụng máy đo khúc xạ tự động để kiểm tra. Nội dung này đã được tập huấn kỹ lưỡng, đồng thời Trung tâm chủ động chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, bảo đảm tốt nhất cho công tác khám tuyển.

Tại các điểm khám tuyển thuộc Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn, công tác khám tuyển được triển khai bài bản, khoa học, từ khâu kiểm tra hồ sơ đến khám chuyên môn ở các khoa, phòng, bảo đảm nhanh gọn, đúng quy trình. Đáng chú ý, Hội đồng NVQS các xã làm tốt công tác tuyên truyền; công dân dù đi làm xa hay cư trú tại địa phương đều chủ động có mặt đúng thời gian quy định để tham gia khám tuyển NVQS.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn, cho biết: Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS của 32 xã trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2026. Đến nay, các xã như Lạc Lương, Đại Đồng, Hợp Kim, Cao Phong, Mường Thàng, Tân Lạc, Mai Hạ, Bao La, Mường Hoa, Nật Sơn... cơ bản hoàn thành khám tuyển; tỷ lệ điều khám đạt 99,7%; có 4 công dân vắng mặt đều có lý do chính đáng; 719 công dân đủ điều kiện sức khỏe.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng NVQS các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách từng lực lượng, bảo đảm chặt chẽ công tác tuyển quân.

Với quan điểm “tuyển người nào chắc người đó”, thực hiện nghiêm phương châm “tròn khâu, 3 gặp, 4 công khai”, công tác tuyển quân không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo nguồn vững chắc xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Huy Thắng