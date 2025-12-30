Lan tỏa tri thức, ấm áp yêu thương

Ba mươi năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng và những phòng thí nghiệm đầy áp lực, cô giáo Vũ Thị Hạnh đã dành trọn tâm huyết cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với cô, Sinh học không đơn thuần là một môn học tự nhiên mà là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức hàn lâm, tư duy nghiên cứu và khả năng vận dụng sáng tạo. Suốt chặng đường ấy, cô luôn tâm niệm một triết lý giản dị nhưng sâu sắc: “Muốn có thành tích bền vững phải bắt đầu từ gốc”. Chính vì vậy, công tác phát hiện và tuyển chọn học sinh năng khiếu luôn được cô triển khai bài bản ngay từ khi các em vừa bước chân vào trường, thông qua việc phối hợp chặt chẽ với giáo viên các cấp và các kỳ thi sàng lọc tố chất.

Điểm khác biệt làm nên thương hiệu của cô Hạnh chính là tư duy “cá nhân hóa giáo dục”. Thay vì áp dụng một công thức chung, mỗi học sinh trong đội tuyển đều được cô xây dựng một lộ trình bồi dưỡng riêng biệt, phù hợp với năng lực và sở trường. Chương trình ôn luyện do cô trực tiếp biên soạn không theo lối mòn mà chú trọng rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích và tinh thần nghiên cứu độc lập. Để giúp học trò tiệm cận chuẩn mực quốc tế, cô luôn khuyến khích các em tiếp cận tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và làm quen với phương pháp tư duy khoa học hiện đại. Những nỗ lực đó đã kết tinh thành những con số ấn tượng: Trong giai đoạn 2020 – 2025, đội tuyển Sinh học tỉnh Phú Thọ đã giành 7 huy chương quốc tế và khu vực, 1 bằng khen quốc tế, trong đó có học sinh xuất sắc vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thầy giáo Đào Mạnh Thắng - Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: Cô Hạnh là giáo viên có chuyên môn vững, luôn đặt sự phát triển toàn diện của học sinh làm trung tâm.

Phía sau hào quang của những tấm huy chương quốc tế là một hành trình đầy áp lực và những hy sinh thầm lặng. Cô Hạnh chia sẻ rằng, thử thách lớn nhất không nằm ở kiến thức mà ở tâm lý, bởi nhiều học sinh xuất sắc vẫn có thể gục ngã trước áp lực thi cử. Vì thế, cô luôn dành thời gian rèn luyện bản lĩnh và ý chí cho học trò thông qua các buổi thi mô phỏng và những cuộc trò chuyện sẻ chia chân thành.

Giá trị nhân văn của một nhà giáo tiêu biểu xuất sắc được thể hiện rõ nét nhất qua câu chuyện về em Nguyễn Thị Thu Nga – học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2021. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, cô Hạnh đã đón em về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng từ những ngày đầu vào lớp 10, trở thành người mẹ thứ hai lặng lẽ chắp cánh cho ước mơ của học trò. Ít ai biết rằng, bản thân cô cũng có hoàn cảnh riêng khi chồng mất sớm, một mình nuôi dạy hai con. Dẫu vậy, cô vẫn chọn cách sống nhân ái, lan tỏa yêu thương đến học trò bằng tất cả sự bao dung và trách nhiệm.

Hạnh Thúy