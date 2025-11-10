Hành trang tuổi 18 của thành viên nhỏ tuổi nhất Đội cứu nạn, cứu hộ 0 đồng

Chỉ còn ít ngày nữa, Hà Trung Chiến (SN 2007, trú tại xã Văn Miếu) sẽ tròn 18 tuổi. Khác với nhiều bạn trẻ chọn du lịch hay khám phá, hành trang tuổi trưởng thành của cậu sinh viên năm nhất, khoa Khoa học xã hội và văn hóa du lịch, Trường Đại học Hùng Vương lại là những chuyến đi “0 đồng” đầy thử thách. Từ cứu trợ đồng bào vùng lũ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Thanh Hóa đến trắng đêm lênh đênh trên sông tìm kiếm nạn nhân. Với Chiến, đó không chỉ là cách để người trẻ khẳng định bản thân mà còn là sự truyền tải thông điệp nhân ái, xuất phát từ trái tim và mong muốn giúp đỡ mọi người.

Ngưỡng mộ tinh thần xả thân vì cộng đồng, chàng trai 17 tuổi đã bày tỏ nguyện vọng được gia nhập đội. Để trở thành một thành viên chính thức, Chiến phải trải qua một quá trình tập sự kéo dài 3 tháng với sự huấn luyện nghiêm ngặt. Từ kỹ năng bơi lội trong điều kiện phức tạp, lái xuồng cứu sinh đến các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu người bị nạn. Tháng 12/2024, Chiến tốt nghiệp lớp tập sự và chính thức trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của Đội cứu nạn, cứu hộ “0 đồng”.

Trong gần một năm qua, Chiến đã theo đội rong ruổi trên nhiều cung đường sạt lở, lênh đênh trên nhiều vùng lũ lụt, hoàn thành nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Cậu nhớ lại lần cứu nạn vùng lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Nguyên. Dòng nước xiết, nhà cửa ngập sâu, bà con bị cô lập, không còn lương thực, thực phẩm nhiều ngày. Bằng sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết tuổi trẻ, Chiến cùng các anh, chị đồng đội đã hỗ trợ đưa hơn 30 người dân bị mắc kẹt vào bờ an toàn. Sự biết ơn trong ánh mắt người dân vùng lũ chính là động lực mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên, nhiệm vụ khó khăn nhất và cũng là thử thách lớn nhất đối với chàng sinh viên 18 tuổi, chính là những lần trắng đêm tìm kiếm nạn nhân gặp nạn trên sông. Lần đầu tiếp xúc với tử thi, nỗi sợ hãi đã quấn chặt lấy Chiến. Mặc dù đã tự nhủ đây là một phần không thể tránh khỏi của nhiệm vụ, nhưng sự ám ảnh vẫn hiện hữu.

Chiến kể lại: "Lần đầu tiên, em không dám động vào. Cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo bao trùm. Những thi thể đuối nước nhiều ngày dưới sông không còn lành lặn, thực sự là hình ảnh ám ảnh".

Thế nhưng, sau những lần được các anh, chị trong đội động viên, cậu nhìn về phía bờ sông, nơi người nhà nạn nhân đang ngóng trông mong mỏi để được tiếp thêm sức mạnh. Chiến quen dần với mùi tử khí và giờ đây, cậu đã có thể tự tay kéo, chuyển tử thi lên xuồng vào đất liền, trao lại cho gia đình nạn nhân.

Tiếp xúc với cậu sinh viên có đôi mắt hiền, nụ cười tươi tắn, tôi hỏi vui: “Tham gia công việc đầy rủi ro như thế, em có mang theo vật phẩm hộ thân tâm linh nào trên người không?”. Chiến mỉm cười, nụ cười vừa chân thành vừa kiên định: "Em không. Với em, tâm lành là hộ thân lớn nhất che chở cho mình."

Đằng sau chàng trai thích chinh phục, ưa thử thách, bố mẹ Chiến luôn là điểm tựa ấm áp. Nhiều lúc, họ cũng lo lắng, ngăn cản vì sợ con gặp hiểm nguy, nhưng biết được đó là điều con trai mình tâm huyết, bố mẹ chỉ dặn dò em cẩn thận và luôn phải cập nhật tin tức thường xuyên cho gia đình. Sự ủng hộ âm thầm, đầy bao dung đó chính là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp Chiến vững bước trên hành trình thiện nguyện.

Khi nói về mong ước, dự định trong tương lai, Chiến kiên định: "Em sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội song song với hoạt động cá nhân của mình. Em muốn tuổi trẻ của mình thật ý nghĩa, không để trôi qua lãng phí".

Trong vai trò là thành viên ban truyền thông của đội, Chiến còn chia sẻ một dự định nhân văn mà các anh, chị trong đội đang theo đuổi: xin tài trợ một chiếc xe cứu thương “0 đồng”. Chiếc xe này sẽ dùng để chở người gặp nạn, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn khắp nơi.

“Chúng em muốn khi cứu giúp hoàn cảnh nào đó, mọi thứ được trọn vẹn, để an ủi phần nào cho gia đình, xoa dịu phần nào những mất mát mà họ đang trải qua” - Chiến nói.

Sau mỗi chuyến đi, Chiến thấy mình lớn lên, lớn về nhận thức, về tình yêu và sự trân trọng cuộc sống. Thông điệp “cho đi là còn mãi” không chỉ là một khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho mọi hành động của Chiến. Tuổi trẻ của em cùng nhiều bạn trẻ khác đang mải miết trên hành trình thiện nguyện chính là minh chứng sống động cho dấu ấn nhân văn, tốt đẹp của thế hệ trẻ vùng Đất Tổ.

Thùy Trang