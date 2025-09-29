Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 tiến hành phiên trù bị

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, chủ động, khẩn trương với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I diễn ra từ ngày 29-30/9/2025 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì). Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình), là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Phú Thọ, có ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2025-2030. Sáng nay 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành phiên trù bị với 500 đại biểu đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I có các đồng chí lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chính sách chiến lược Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng...

Đây là Đại hội có số lượng đại biểu về dự đông nhất từ trước đến nay với 500 đại biểu (đại biểu đương nhiên là 97 đồng chí, đại biểu chỉ định từ 152 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy gồm 403 đồng chí) đại diện cho trên 257 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của Đảng bộ

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu: Từ những kinh nghiệm được rút ra sau đại hội của 152 đảng bộ trực thuộc, nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung, chương trình Đại hội đề ra, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các đồng chí đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng, giá trị để hoàn thành tốt một số nội dung quan trọng tại phiên trù bị, góp phần vào sự thành công của phiên họp trù bị nói riêng cũng như góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 5 đồng chí.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình, nội quy làm việc của Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Tổng số đã có 28.557 lượt ý kiến tham gia góp ý. Hầu hết các ý kiến nhất trí và khẳng định dự thảo Báo cáo chính trị có bố cục kết cấu chặt chẽ, logic, khoa học, nội dung toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn của tỉnh Phú Thọ; thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, kết tinh được trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của BCH Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung câu, từ, cụm từ để tránh trùng lặp, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trên tinh thần bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng dự thảo văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, các chi, Đảng bộ trong tỉnh đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp. Đã có 25.647 lượt ý kiến tham gia góp ý, hầu hết các ý kiến đều đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị có rất nhiều điểm mới, từ chủ đề đến cấu trúc xây dựng báo cáo và đặc biệt là tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khái quát cao trong từng nội dung của định hướng chiến lược. Báo cáo chính trị có bố cục hợp lý, khoa học, chặt chẽ, chủ đề bám sát với mục tiêu, tầm nhìn gắn với 2 mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung Báo cáo chính trị bảo đảm tính khách quan, trung thực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, thể hiện tinh thần đổi mới, phát triển, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của Đảng, tầm vóc, vị thế của dân tộc trong thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chiều nay, tiếp tục nội dung chương trình làm việc của Đại hội, các đại biểu tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến tại 7 Tổ thảo luận. Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội sẽ được Báo Phú Thọ điện tử cập nhật liên tục tại www.baophutho.vn

