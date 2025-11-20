Gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, Trường Mầm non Bảo Thanh, xã Dân Chủ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 * 20/11/2025). Đến dự có lãnh đạo xã Dân Chủ, một số đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo phụ huynh và hơn 200 học sinh của trường.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng các thế hệ thầy giáo, cô giáo trên địa bàn xã đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” và quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; đồng thời, tri ân công lao của các thế hệ giáo viên nhà trường trong sự nghiệp trồng người.

Năm 2025, Trường Mầm non Bảo Thanh đạt được nhiều kết quả rõ nét, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 3 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nhiều cá nhân được khen thưởng, là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở... Đó là những minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần cống hiến, tận tụy của các nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo chính là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh học tập, noi theo.

Lãnh đạo xã Dân Chủ tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Bảo Thanh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Dân Chủ đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường đối với sự phát triển giáo dục của xã và gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ giáo viên nhà trường. Đồng thời nhấn mạnh: Mục tiêu tổng quát của ngành Giáo dục tỉnh giai đoạn 2025 - 2030 là phát triển giáo dục và đào tạo theo mô hình toàn diện - hiện đại - nhân văn - hiệu quả, lấy chất lượng làm trung tâm, hiệu quả là thước đo và hội nhập là động lực; tập trung vào 3 khâu đột phá là chuyển đổi số trong giáo dục, dạy học ngoại ngữ và tin học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó giáo dục và đào tạo xã đóng vai trò nòng cốt.

Lãnh đạo Trường Mầm non Bảo Thanh và đại biểu trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng thời, xã đề nghị lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường cần tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường để có cơ sở đề xuất đầu tư, sửa chữa nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục theo hướng kiên cố, hiện đại, thân thiện và an toàn; xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; 100% cán bộ, giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin và khai thác có hiệu quả thiết bị dạy học hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và hiện đại hóa giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển năng lực của học sinh và bảo đảm thực chất, giúp các em tiếp cận và ngày càng hoàn thiện hơn...

Lãnh đạo Trường Mầm non Bảo Thanh trao giấy khen cho các giáo viên giỏi cấp trường

Nhân dịp này, Trường Mầm non Bảo Thanh khen thưởng 7 cá nhân và 8 tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2025-2026; biểu dương, khen thưởng 16 giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2025-2026.

Ngọc Lam