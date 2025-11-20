Nâng bước học sinh vùng khó đến trường

Hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, giúp các em yên tâm đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục là những lợi ích thiết thực mà chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn theo Nghị định số 66 của Chính phủ đã mang lại cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Những năm qua, nhờ được thụ hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định đã giúp việc ăn ở bán trú của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Sơn, xã Trung Sơn thêm thuận lợi, an toàn hơn.

Nhà bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Sơn được xây dựng khang trang, sạch đẹp, giúp học sinh yên tâm sinh hoạt và học tập.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Sơn thuộc địa bàn xã vùng cao đặc biệt khó khăn và là ngôi trường bán trú đầu tiên của huyện Yên Lập (cũ). Đường đi lại rất khó khăn. Toàn bộ học sinh của trường đều là con em đồng bào dân tộc Mường, Dao và Mông. Nhiều em sinh sống ở bản động vùng cao cách trường 17 - 20 km buộc phải ở lại trong khu nội trú của trường. Số học sinh còn lại cách trường vài km, hằng ngày vượt đèo dốc đi bộ tìm con chữ. Trước kia, giáo viên ở trường rất vất vả trong việc huy động học sinh đến lớp. Song, nhờ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kịp thời chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh theo quy định, nên vài năm gần đây tình trạng học sinh bỏ học giảm đáng kể, sĩ số các lớp được duy trì.

Thầy giáo Lê Minh Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Năm học 2025 - 2026, trường có 408 học sinh, trong đó 142 học sinh bán trú. Mỗi em được hỗ trợ 15 kg gạo và 936.000 đồng/tháng tiền ăn. Khoảng 5 năm về trước, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn nên không đáp ứng đủ nhu cầu bán trú cho học sinh, khiến nhiều em phải ở trọ nhà dân. Từ khi dãy nhà bán trú 3 tầng kiên cố gồm 12 phòng hoàn thiện và đi vào sử dụng đầu năm 2020 đã giúp thầy và trò nhà trường yên tâm tổ chức công tác bán trú".

Nghị định số 66 có hiệu lực từ ngày 1/5/2025 thay thế Nghị định số 116 trước đây có bổ sung nhiều quy định phù hợp thực tiễn hơn, đặc biệt là mức hỗ trợ ổn định, bao phủ hơn đối với học sinh ở vùng khó khăn. Nhờ đó, các em không còn phải bỏ học giữa chừng vì thiếu thốn cơm ăn, chỗ ở hay điều kiện học tập. Cùng với chính sách hỗ trợ gạo và tiền ăn hằng tháng đối với 142 học sinh bán trú, toàn bộ học sinh trong trường đều được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp phụ huynh giảm bớt nỗi lo kinh tế, đồng thời giúp học sinh yên tâm bám lớp.

Thăm quan dãy nhà bán trú và khu nhà bếp rộng rãi, sạch đẹp, chúng tôi cảm thấy vui lây với thầy và trò nhà trường vì đã vơi đi phần vất vả. Gian bếp nhỏ mỗi ngày 3 lần nổi lửa với khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng, có đủ thịt cá, rau củ quả, giúp các em đảm bảo sức khỏe học tập. Em Lý Thị Vui, lớp 9B chia sẻ: “Nhà em ở khu Nhồi, cách trường 20 km. Những năm qua, đều đặn cứ chiều Chủ nhật bố mẹ đưa em xuống trường ở và học cùng các bạn, cuối tuần thì đón về nhà. Được ở bán trú tại trường, bố mẹ em yên tâm đi làm, còn em thấy rất vui vì có nhiều thời gian hơn dành cho học tập. Buổi tối chúng em còn được các thầy cô hướng dẫn ôn tập thêm, nên kết quả học tập của em tốt hơn trước nhiều”.

Nhờ có nguồn hỗ trợ ổn định, sĩ số các lớp được duy trì, tinh thần học tập của học sinh nâng cao, không còn tình trạng bỏ học kéo dài như trước. Năm học 2024 - 2025, cả trường chỉ có 2 học sinh bỏ học - con số thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước. Chất lượng giáo dục đại trà được cải thiện. Tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu về học lực chiếm gần 92% và 75,5% xếp loại tốt về phẩm chất - năng lực. Thành tích thi học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến. Nhà trường đạt 5 giải học sinh giỏi văn hóa cấp huyện ở các môn Lịch sử - Địa lý và Tiếng Anh. Một dự án đạt giải Nhì cấp huyện, giải Ba cấp tỉnh trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Trong kỳ xét tốt nghiệp năm 2025, 71/71 học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp. Con số này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của nhà trường trong công tác phụ đạo, ôn tập và quản lý học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, cho học sinh trải nghiệm thực tế, từ đó nhiều em đăng ký học nghề sau THCS - hướng đi phù hợp với đặc thù vùng khó.

Có thể khẳng định, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho học sinh vùng khó khăn đã trở thành “điểm tựa” để các em vượt lên hoàn cảnh, vững tin đến trường. Từ những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười vui trong từng bữa ăn bán trú, đến từng câu chuyện của học sinh đã không còn bỏ học, tất cả tạo nên niềm tin rằng: Chỉ cần có chính sách đúng, thực hiện nghiêm túc và có sự đồng lòng của nhà trường - phụ huynh - địa phương, con đường học tập của học sinh vùng khó sẽ ngày càng rộng mở, để các em không chỉ “đến lớp” mà còn “đến được với tương lai”.

Hồng Nhung