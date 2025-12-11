Trưởng khu người Dao giỏi việc nước, đảm việc nhà

Triệu Thị Chuyên là người dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên tại khu Đá Cạn, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng xã Hương Cần, sự giúp đỡ của Chi bộ khu Đá Cạn, năm 2016, chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, chị Chuyên là Trưởng khu dân cư, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu, được bà con tin yêu, quý trọng. Về với gia đình, chị là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, nuôi dạy các con chăm ngoan, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đó cũng chính là những phần thưởng khiến chị cảm thấy vinh dự và tự hào.

Trưởng khu Đá Cạn Triệu Thị Chuyên triển khai nhiệm vụ của khu dân cư qua nhóm zalo.

Với vai trò là Trưởng khu dân cư, chị Chuyên luôn trăn trở làm thế nào để bà con trong khu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Nghĩ như vậy, nhưng để làm được rất khó, chị suy nghĩ mình là đảng viên phải làm trước thì bà con mới làm theo. Được sự ủng hộ của gia đình, chị quyết tâm thực hiện, bắt đầu từ việc trồng cây keo trên diện tích đồi rừng 7 ha của gia đình, đầu tư phân bón và chăm sóc chu đáo để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Sau đó, gia đình tiếp tục đầu tư chăn nuôi, bò, lợn và gà. Thu nhập bình quân từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị hiện đạt khoảng 200 triệu đồng/năm. Gia đình còn tranh thủ mở quán tạp hóa với các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con trong khu, vừa để có thêm thu nhập, đồng thời cũng là để thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Khu Đá Cạn hiện có 24 hộ đều là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có 21 hộ dân tộc Dao quần chẹt, 3 hộ dân tộc Mường. Bà con chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp. Với đặc thù là đồng bào DTTS, Trưởng khu Triệu Thị Chuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy ước, hương ước của khu, nhất là giữ gìn bản sắc dân tộc, bài trừ hủ tục, không phá rừng làm nương rẫy; trồng cây, trồng rừng; chăn nuôi, tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống, tăng thu nhập.

“Mưa dầm, thấm lâu”, Nhân dân khu Đá Cạn đã được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào DTTS, đời sống có nhiều đổi thay tích cực. Số hộ nghèo, cận nghèo hàng năm đều giảm. Các hủ tục đã không còn; nét đẹp bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; đồng bào DTTS tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng phấn đấu vượt khó để lao động sản xuất, tham gia các hoạt động do tổ chức đoàn thể chính trị phát động.

Trưởng khu Triệu Thị Chuyên chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là không có sóng điện thoại, sóng truyền hình. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tôi mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ để đồng bào DTTS chúng tôi có điều kiện phấn đấu vươn lên. Đặc biệt, quan tâm việc tổ chức sản xuất, định hướng sản xuất và hỗ trợ công tác giáo dục đào tạo để con em đồng bào DTTS được học tập, có việc làm ổn định, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Thúy Hằng