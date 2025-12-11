Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nắng sớm hồ Vân Trục

Được những dải núi và đồi trập trùng ôm ấp, hồ Vân Trục (xã Lập Thạch) hiện lên như một “viên ngọc bích” giữa thiên nhiên trong lành của vùng trung du. Vào mỗi sớm mai, mặt hồ được bao phủ bởi lớp sương mờ ảo. Đến đây, du khách như đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh - nơi chỉ có thiên nhiên trong lành, xanh mát.

Nắng sớm hồ Vân Trục

Hồ Vân Trục trong nắng sớm khoác lên mình vẻ đẹp thanh khiết và yên bình.

Nắng sớm hồ Vân Trục

Nắng sớm hồ Vân Trục

Nắng sớm hồ Vân Trục

Mặt hồ phẳng lặng, mờ ảo trong làn sương mỏng.

Nắng sớm hồ Vân Trục

Nắng sớm hồ Vân Trục

Những cung đường ôm quanh hồ bừng sáng khi nắng sớm tràn về.

Nắng sớm hồ Vân Trục

Nắng sớm hồ Vân Trục

Từ trên cao nhìn xuống, hồ Vân Trục được bao bọc bởi lớp áo xanh của rừng và đồi núi. Hệ thực vật phong phú tạo nên một không gian sinh thái trong lành, góp phần làm nên vẻ đẹp thuần khiết của mặt hồ.

Nắng sớm hồ Vân Trục

Nắng sớm hồ Vân Trục

Những nếp nhà thấp thoáng sau hàng cây, đồng ruộng xanh tốt trải dài tạo nên hình ảnh một miền quê yên bình, trù phú.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thiên nhiên Du khách Thị trấn đồi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hối hả trên đồng Tứ Xã

Hối hả trên đồng Tứ Xã
2025-12-09 15:10:00

baophutho.vn Bước vào vùng rau Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) những ngày này, người ta như bị cuốn vào một dòng chảy hối hả trong màu xanh mướt của rau, màu nâu...

Trong xanh đầm Vạc

Trong xanh đầm Vạc
2025-12-09 10:27:00

baophutho.vn Là một hồ nước tự nhiên tồn tại qua hàng ngàn năm, đầm Vạc ở phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc của tỉnh Phú Thọ từ lâu đã trở thành biểu...

“Giữ lửa” nghề truyền thống ở Phú Thọ

“Giữ lửa” nghề truyền thống ở Phú Thọ
2025-12-08 07:45:00

baophutho.vn Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, giữa bộn bề những sản phẩm công nghiệp hiện đại, tỉnh Phú Thọ vẫn lưu giữ được gần 200 làng nghề và...

Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ

Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ
2025-12-07 07:39:00

baophutho.vn Tại xã Tu Vũ - nơi đồng bào Mường chiếm đa số, cồng, chiêng là một biểu tượng văn hóa không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần và vật chất...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long