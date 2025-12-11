Nắng sớm hồ Vân Trục

Được những dải núi và đồi trập trùng ôm ấp, hồ Vân Trục (xã Lập Thạch) hiện lên như một “viên ngọc bích” giữa thiên nhiên trong lành của vùng trung du. Vào mỗi sớm mai, mặt hồ được bao phủ bởi lớp sương mờ ảo. Đến đây, du khách như đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh - nơi chỉ có thiên nhiên trong lành, xanh mát.

Hồ Vân Trục trong nắng sớm khoác lên mình vẻ đẹp thanh khiết và yên bình.

Mặt hồ phẳng lặng, mờ ảo trong làn sương mỏng.

Những cung đường ôm quanh hồ bừng sáng khi nắng sớm tràn về.

Từ trên cao nhìn xuống, hồ Vân Trục được bao bọc bởi lớp áo xanh của rừng và đồi núi. Hệ thực vật phong phú tạo nên một không gian sinh thái trong lành, góp phần làm nên vẻ đẹp thuần khiết của mặt hồ.

Những nếp nhà thấp thoáng sau hàng cây, đồng ruộng xanh tốt trải dài tạo nên hình ảnh một miền quê yên bình, trù phú.

Lê Minh