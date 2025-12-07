Phong vị Đất Tổ
Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ

Tại xã Tu Vũ - nơi đồng bào Mường chiếm đa số, cồng, chiêng là một biểu tượng văn hóa không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần và vật chất của cộng đồng. Văn hóa cồng, chiêng ở đây được kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ, bắt nguồn từ truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc Mường trên vùng Đất Tổ.

Cồng, chiêng đối với người Mường Tu Vũ không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ, mà là “hồn cốt”, là tiếng nói của cộng đồng, phản ánh mọi cung bậc cảm xúc từ niềm vui, nỗi buồn trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Từ khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, tiếng chiêng đã vang lên hân hoan báo tin cho cộng đồng về một thành viên mới, cho đến khi con người về với đất, vòng đời của họ đều gắn liền với âm thanh trầm bổng của chiêng Mường...

Trong các lễ hội truyền thống, từ lễ mừng cơm mới, xuống đồng đến các nghi lễ tín ngưỡng giao tiếp với thần linh, cồng, chiêng là phương tiện kết nối giữa con người với thế giới siêu nhiên, gửi gắm tâm tư nguyện vọng của người dân.

Để sử dụng thành thạo cồng, chiêng, con gái Mường ngoài việc chăm học, nắm nhanh nhịp điệu còn phải có tình yêu với món nhạc cụ dân tộc độc đáo này

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng, chiêng tại Tu Vũ là nỗ lực chung của chính quyền địa phương và cộng đồng, thông qua các lớp tập huấn, truyền dạy của các nghệ nhân.

Phụ nữ Mường ở Tu Vũ rất thích sử dụng cồng, chiêng - thứ nhạc cụ được trao truyền từ niềm đam mê của các bà, các mẹ cho thế hệ con cháu hôm nay...

Khi nhịp cồng, chiêng ngân lên, tiếng lòng người đánh cũng được cởi mở, hồn vía người đánh hòa cùng nhịp chiêng mà lan xa như niềm vui ngân vang trong ngày hội làng...

Cồng chiêng còn là tiếng nói phản ánh cung bậc cảm xúc từ niềm vui, nỗi buồn trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân...

Quốc Hội - Thu Quyên


Quốc Hội - Thu Quyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chiêng Dân tộc Mường Cộng đồng Phát triển văn hóa Tinh thần Đời sống Đồng bào Vùng đất Lịch sử
