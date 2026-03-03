Dẻo thơm bánh giầy xôi giã trên quê hương Đất Tổ

Về miền Đất Tổ, trong hành trình dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, du khách không chỉ tìm về cội nguồn dân tộc mà còn được thưởng thức những sản vật mang đậm hồn quê. Giữa muôn vàn đặc sản ấy, bánh giầy - thứ bánh tròn đầy, trắng ngần từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn với nghi lễ dâng cúng tổ tiên trong những dịp lễ trọng.

Nhắc đến Hy Cương, du khách nhớ ngay đến bánh giầy Lang Liêu - sản phẩm OCOP 3 sao năm 2024, gắn với truyền thuyết hoàng tử Lang Liêu dâng lễ vật lên Vua Hùng. Trên nền tảng đó, năm 2024, anh Hoàng Văn Đại (khu 3, xã Hy Cương) mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bánh giầy xôi giã, mong muốn làm phong phú thêm dòng sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Đến cuối năm 2025, sản phẩm bánh giầy xôi giã đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Anh Hoàng Văn Đại, chủ cơ sở bánh giầy xôi giã giới thiệu các sản phẩm bánh được đóng gói với bao bì bắt mắt, lịch sử phù hợp làm quà tặng.

Chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp, anh Hoàng Văn Đại cho biết: “Sinh ra và lớn lên ở vùng Đất Tổ, tôi luôn nung nấu làm sao để phát huy giá trị của bánh giầy - món bánh gắn với truyền thuyết dâng vua Hùng. Khi xã đã có bánh giầy Lang Liêu đạt chuẩn OCOP, tôi nghĩ cần thêm một dòng sản phẩm mới, vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa phù hợp thị hiếu hiện đại. Bánh giầy xôi giã ra đời từ đó”.

Điểm đặc biệt của bánh giầy xôi giã nằm ở quy trình chế biến kỹ lưỡng, kết hợp giữa kinh nghiệm thủ công và sự hỗ trợ của máy móc hiện đại. Nguyên liệu chính là gạo nếp Nhung được tuyển chọn kỹ càng. Gạo được vo sạch, ngâm đủ thời gian rồi đồ chín thành xôi. Khi xôi đạt độ dẻo, nóng, công đoạn giã bánh bắt đầu. Đây là khâu quan trọng quyết định độ mịn, độ kết dính của bánh.

Nếu như trước đây bánh giầy được giã thủ công bằng tay, nay cơ sở đã đầu tư hệ thống máy giã, trộn bột hiện đại, bảo đảm đồng đều chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi giã nhuyễn, bột được chia đều, nặn thành từng chiếc bánh tròn, trắng mịn, bề mặt căng bóng. Nhân bánh sử dụng đỗ xanh đồ chín, giã nhuyễn, kết hợp với đường, lạc, vừng tạo vị bùi béo hài hòa.

Sản phẩm bánh giầy xôi giã đang được bày bán tại quầy giới thiệu sản phẩm OCOP ở khu vực ngã 5 Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Theo anh Đại, từng công đoạn, từ chọn nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ. Những ngày cao điểm, cơ sở sử dụng khoảng 200kg gạo nếp, sản xuất ra khoảng 800 hộp bánh giầy có nhân và không nhân. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, anh đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, hoàn thiện quy trình sản xuất bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm được đóng gói tiện lợi, ghi rõ thành phần, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, phù hợp làm quà biếu, quà tặng.

Không chỉ mang giá trị kinh tế, bánh giầy xôi giã còn mang thông điệp văn hóa sâu sắc. Trong tâm thức người Việt, bánh giầy tượng trưng cho trời, thể hiện quan niệm về vũ trụ và lòng biết ơn tổ tiên. Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hay lễ hội đầu xuân, hình ảnh những mâm bánh giầy dâng cúng càng làm đậm thêm bản sắc vùng Đất Tổ.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ. Đây là dịp để những sản phẩm đặc trưng của quê hương được quảng bá rộng rãi hơn. Với định hướng mở rộng kênh phân phối, xây dựng thương hiệu quà tặng đặc sản địa phương, bánh giầy xôi giã của anh Hoàng Văn Đại kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn xa, để mỗi bước chân hành hương về cội nguồn thêm trọn vẹn bởi hương vị dẻo thơm, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hồng Nhung