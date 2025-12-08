Phong vị Đất Tổ
“Giữ lửa” nghề truyền thống ở Phú Thọ

Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, giữa bộn bề những sản phẩm công nghiệp hiện đại, tỉnh Phú Thọ vẫn lưu giữ được gần 200 làng nghề và làng nghề truyền thống. Những tên tuổi như gốm Hương Canh, mây tre đan Triệu Đề, đá Hải Lựu, mộc Thanh Lãng, mộc Bích Chu, rèn Lý Nhân... từ lâu đã trở thành niềm tự hào của đất Tổ, được nhiều thế hệ gìn giữ và tiếp tục phát triển.

Dù thị trường ngày càng tràn ngập các sản phẩm từ nhựa, inox, nhôm... tiện dụng và rẻ hơn, nghề mây tre đan ở xã Triệu Đề (cũ) nay là xã Sơn Đông vẫn được người dân kiên trì bám trụ

Với bà con nơi đây, nghề không chỉ là kế sinh nhai mà còn là ký ức, là văn hóa, là nếp nhà được truyền từ đời này sang đời khác

Những chiếc thúng, mủng, rổ, rá được làm hoàn toàn bằng tay, đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẫn nại đã giúp tạo việc làm cho hàng trăm lao động lúc nông nhàn

Những đôi bàn tay thoăn thoắt đan từng nan mây chính là minh chứng cho tinh thần “giữ nghề” đầy trân trọng ấy

Ra đời từ hơn ba thế kỷ trước, gốm Hương Canh, thị trấn Hương Canh (cũ) nay là xã Bình Nguyên nổi tiếng bởi sự mộc mạc, bền chắc và nét đẹp không lẫn vào đâu được

Những chiếc chum, vại, ấm, chén... mang sắc nâu trầm đặc trưng đã làm nên thương hiệu cho làng gốm suốt nhiều đời

Dù nhịp sống hiện đại cuốn theo nhiều thay đổi, một số lò gốm vẫn kiên trì giữ lối làm gốm truyền thống

Các sản phẩm gốm Hương Canh mang tính trang trí, tạo hình đa dạng ra đời, đáp ứng nhu cầu của du khách và thị trường hiện đại

Đặc biệt, mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề được triển khai đã thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ đến tham quan, tự tay làm gốm và tìm hiểu lịch sử làng nghề

Cùng với nghề mây tre đan, gốm Hương Canh, làng rèn Lý Nhân, xã Vĩnh Phú từ lâu được biết đến là cái nôi của nghề rèn truyền thống với lịch sử hàng trăm năm

Trải qua bao thăng trầm, người thợ Lý Nhân vẫn miệt mài bên bễ lò đỏ rực, giữ vững những kỹ thuật rèn thủ công tinh xảo. Với họ, giữ nghề cũng chính là giữ lại những giá trị gắn với cội nguồn, với bản sắc của vùng đất Tổ vua Hùng

Lê Minh


