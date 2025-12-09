Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trong xanh đầm Vạc

Là một hồ nước tự nhiên tồn tại qua hàng ngàn năm, đầm Vạc ở phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc của tỉnh Phú Thọ từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. Với diện tích rộng lớn, mặt nước mênh mang, cảnh quan nên thơ và không gian tĩnh lặng, đầm Vạc luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Trong xanh đầm Vạc

Đầm Vạc không chỉ đơn thuần là một thắng cảnh mà còn là niềm tự hào của người dân Phú Thọ

Trong xanh đầm Vạc

Nơi đây được mệnh danh là “trái tim xanh” đang ngày ngày nuôi dưỡng sự sống và thổi vào đô thị một sức sống trong lành

Trong xanh đầm Vạc

Những nhánh nhỏ của đầm Vạc lan tỏa, uốn lượn bao phủ nhiều khu vực tạo nên sự kết nối thiên nhiên với đời sống con người

Trong xanh đầm Vạc

Vào ban đêm, đầm Vạc trở nên lung linh dưới ánh đèn của những công trình hiện đại soi bóng xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh rực rỡ nhưng vẫn rất đỗi yên bình

Trong xanh đầm Vạc

Ngược lại, mỗi buổi sớm mai, nơi đây lại mang một vẻ đẹp tĩnh tại, thanh sạch hòa lẫn với màn sương nhẹ bảng lảng khiến không gian mặt hồ trở nên dịu dàng và thơ mộng

Trong xanh đầm Vạc

Điều làm nên sức hút bền vững của đầm Vạc trong suốt những năm qua chính là sự giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị, tạo nên sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được giá trị sinh thái quý giá

Trong xanh đầm Vạc

Những công trình hiện đại được xây dựng xung quanh hồ song vẫn giữ được sự tương tác mềm mại với cảnh quan vốn có của đầm, không phá vỡ nét nguyên sơ mà càng tôn thêm vẻ đẹp phong thủy hữu tình

Trong xanh đầm Vạc

Đầm Vạc hôm nay, với vẻ đẹp kỳ vĩ và không gian trong xanh, đang góp phần làm nên diện mạo mới cho Phú Thọ. Đây cũng là lời mời gọi du khách gần xa đến để cảm nhận sự bình yên, thư thái và nét đẹp rất riêng của vùng Đất Tổ

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng đầm Vạc tỉnh Phú Thọ Vĩnh Phúc Sơn Thủy Du lịch sinh thái Điểm đến lý tưởng Thiên nhiên Nghỉ dưỡng Không gian Khám phá
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hối hả trên đồng Tứ Xã

Hối hả trên đồng Tứ Xã
2025-12-09 15:10:00

baophutho.vn Bước vào vùng rau Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) những ngày này, người ta như bị cuốn vào một dòng chảy hối hả trong màu xanh mướt của rau, màu nâu...

“Giữ lửa” nghề truyền thống ở Phú Thọ

“Giữ lửa” nghề truyền thống ở Phú Thọ
2025-12-08 07:45:00

baophutho.vn Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, giữa bộn bề những sản phẩm công nghiệp hiện đại, tỉnh Phú Thọ vẫn lưu giữ được gần 200 làng nghề và...

Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ

Giữ hồn chiêng Mường Tu Vũ
2025-12-07 07:39:00

baophutho.vn Tại xã Tu Vũ - nơi đồng bào Mường chiếm đa số, cồng, chiêng là một biểu tượng văn hóa không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần và vật chất...

Tĩnh tại ở Thanh Lanh

Tĩnh tại ở Thanh Lanh
2025-12-03 10:00:00

baophutho.vn Nằm ẩn mình giữa vùng rừng núi của xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), chùa Thanh Lanh đón người lữ...

Đền Bắc Cung - Ngàn năm lưu dấu văn hóa Việt

Đền Bắc Cung - Ngàn năm lưu dấu văn hóa Việt
2025-12-02 09:17:00

baophutho.vn Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có những nơi vẫn âm thầm giữ lại hồn cốt ngàn năm, lưu dấu những tầng trầm tích sâu sắc của văn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long