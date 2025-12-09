Hối hả trên đồng Tứ Xã

Phong vị Đất Tổ
Bước vào vùng rau Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) những ngày này, người ta như bị cuốn vào một dòng chảy hối hả trong màu xanh mướt của rau, màu nâu của đất mới cùng hòa quyện với nhịp độ lao động hối hả của người nông dân. Giữa muôn vàn sắc xanh, vàng của các loại rau vụ đông, cánh đồng Tứ Xã không chỉ là nơi sản xuất mà còn là biểu tượng của sự đổi thay. Sự chuyên nghiệp, khẩn trương đã tạo nên bức tranh đa sắc, đầy sức sống của một trong những vùng rau an toàn lớn trong tỉnh.

Khung cảnh bình yên tại làng rau Tứ Xã nhìn từ trên cao

Những luống rau tạo thanh bức tranh nhiều màu sắc

Thời tiết ấm áp tạo điều kiện cho người nông dân triển khai sản xuất tập trung

Nông dân ở Tứ Xã thu hoạch rau 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều muộn

Năm vừa qua, mưa bão gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên trong vụ này, thời tiết thuận lợi, rau xanh được giá khiến nhiều nông dân phấn khởi

Những “công nhân làm nông nghiệp” làm việc tại nhà sơ chế

Các loại rau củ được sơ chế, chọn lọc, phân loại kỹ trước khi chuyển tới công đoạn tiếp theo

Cân và đóng bao từng sản phẩm

Dán tem truy xuất nguồn gốc, sẵn sàng vận chuyển đến các đại lý

Phía ngoài, những chuyến xe đang chờ đợi để mang sản phẩm rau an toàn đến với thị trường

Những luống rau sau khi thu hoạch nhanh chóng được làm đất, gieo hạt

Sử dụng rơm khô để che hạt giống và bảo vệ cây non

Trồng xen canh các loại rau giúp tối ưu diện tích luống rau và xua đuổi côn trùng gây hại

Những luống rau xanh, sạch không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng niềm tin, sự tất bật, chuyên tâm của người nông dân

Lê Hoàng


Lê Hoàng

