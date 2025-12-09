Hối hả trên đồng Tứ Xã

{title}
{publish}
{head}
Bước vào vùng rau Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) những ngày này, người ta như bị cuốn vào một dòng chảy hối hả trong màu xanh mướt của rau, màu nâu của đất mới cùng hòa quyện với nhịp độ lao động hối hả của người nông dân. Giữa muôn vàn sắc xanh, vàng của các loại rau vụ đông, cánh đồng Tứ Xã không chỉ là nơi sản xuất mà còn là biểu tượng của sự đổi thay. Sự chuyên nghiệp, khẩn trương đã tạo nên bức tranh đa sắc, đầy sức sống của một trong những vùng rau an toàn lớn trong tỉnh.
Khung cảnh bình yên tại làng rau Tứ Xã nhìn từ trên cao
Những luống rau tạo thanh bức tranh nhiều màu sắc
Thời tiết ấm áp tạo điều kiện cho người nông dân triển khai sản xuất tập trung
Nông dân ở Tứ Xã thu hoạch rau 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều muộn
Năm vừa qua, mưa bão gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên trong vụ này, thời tiết thuận lợi, rau xanh được giá khiến nhiều nông dân phấn khởi
Những “công nhân làm nông nghiệp” làm việc tại nhà sơ chế
Các loại rau củ được sơ chế, chọn lọc, phân loại kỹ trước khi chuyển tới công đoạn tiếp theo
Cân và đóng bao từng sản phẩm
Dán tem truy xuất nguồn gốc, sẵn sàng vận chuyển đến các đại lý
Phía ngoài, những chuyến xe đang chờ đợi để mang sản phẩm rau an toàn đến với thị trường
Những luống rau sau khi thu hoạch nhanh chóng được làm đất, gieo hạt
Sử dụng rơm khô để che hạt giống và bảo vệ cây non
Trồng xen canh các loại rau giúp tối ưu diện tích luống rau và xua đuổi côn trùng gây hại
Những luống rau xanh, sạch không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng niềm tin, sự tất bật, chuyên tâm của người nông dân
Lê Hoàng
baophutho.vn Là một hồ nước tự nhiên tồn tại qua hàng ngàn năm, đầm Vạc ở phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc của tỉnh Phú Thọ từ lâu đã trở thành biểu...
baophutho.vn Ở Phú Thọ và nhiều địa phương lân cận, di sản Hán Nôm - kho tàng tri thức từng làm nên diện mạo văn hóa Việt đang được gìn giữ theo cách giản...
baophutho.vn Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, giữa bộn bề những sản phẩm công nghiệp hiện đại, tỉnh Phú Thọ vẫn lưu giữ được gần 200 làng nghề và...
baophutho.vn Tại xã Tu Vũ - nơi đồng bào Mường chiếm đa số, cồng, chiêng là một biểu tượng văn hóa không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần và vật chất...
baophutho.vn Phú Thọ là vùng đất lưu giữ bề dày văn hóa - lịch sử của dân tộc, nơi hội tụ nhiều di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia có giá trị đặc biệt....
baophutho.vn Nằm ẩn mình giữa vùng rừng núi của xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), chùa Thanh Lanh đón người lữ...
baophutho.vn Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có những nơi vẫn âm thầm giữ lại hồn cốt ngàn năm, lưu dấu những tầng trầm tích sâu sắc của văn...