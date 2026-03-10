Khi lòng dân và sức mạnh khối đại đoàn kết hội tụ

Cứ mỗi khi đất nước chuẩn bị bước vào một sự kiện chính trị quan trọng thì cũng là lúc các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết thực hiện các chiến dịch tuyên truyền chống phá. Lần này cũng vậy, cả nước đang tưng bừng, náo nức chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các thế lực thù địch lại đưa ra các chiêu bài chống phá cuộc bầu cử, các luồng thông tin độc hại lại bắt đầu nhen nhóm với mưu đồ phủ nhận thành quả cách mạng và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, thực tiễn sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam luôn là lời đáp trả đanh thép, rõ ràng và thuyết phục nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc của chúng.

Không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử đang tưng bừng trên khắp các miền quê Đất Tổ.

Thủ đoạn của các thế lực phản động hiện nay không mới nhưng ngày càng tinh vi hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số. Chúng tập trung vào ba mũi nhọn chính: Thứ nhất, chúng rêu rao rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ là “diễn kịch”, “đảng cử dân bầu”, từ đó cổ xúy cho tư tưởng “đa nguyên, đa đảng” theo mô hình phương Tây. Chúng cố tình lờ đi thực tế rằng mỗi quốc gia có một đặc thù lịch sử và chính trị riêng, và thể chế một đảng duy nhất lãnh đạo tại Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, được Nhân dân thừa nhận qua các cuộc kháng chiến cứu nước. Thứ hai, các đối tượng này lợi dụng chiêu bài “tự do ứng cử” để kích động những phần tử bất mãn, thiếu năng lực nhưng thích phô trương thanh thế ra “tự ứng cử”. Khi những cá nhân này không đáp ứng được tiêu chuẩn về đạo đức và năng lực theo quy trình hiệp thương, chúng lập tức lu loa rằng chính quyền “vi phạm nhân quyền”, “trù dập người tài”. Thứ ba, chúng sử dụng mạng xã hội để lan truyền các tin đồn thất thiệt về đời tư, bôi nhọ danh dự của các ứng cử viên nhằm gây hoang mang trong dư luận, khiến cử tri mất lòng tin vào bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, cần khẳng định chắc chắn rằng, quy trình bầu cử tại Việt Nam được thực hiện chặt chẽ qua 5 bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc. Đây không phải là sự áp đặt mà là một quá trình sàng lọc dân chủ, công khai và minh bạch. Có thể nhận thấy, nắm bắt và tìm hiểu những thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách rõ nét nhất, đó là tại các hội nghị cử tri nơi cư trú, người dân có quyền trực tiếp nhận xét, đánh giá và đặt câu hỏi cho ứng cử viên. Nếu một cá nhân không nhận được sự tín nhiệm của chính hàng xóm, láng giềng hay đồng nghiệp tại nơi công tác, người đó không thể đủ tư cách đại diện cho Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đây chính là biểu hiện cao nhất của tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Những dẫn chứng và kết quả quá trình tổ chức bầu cử từ các kỳ bầu cử khóa XIV, XV cho thấy, danh sách ứng cử viên luôn đảm bảo cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc và cả những người ngoài Đảng. Sự hiện diện của các đại biểu là trí thức, doanh nhân, công nhân và nông dân tiêu biểu đã tạo nên một Quốc hội đa dạng, phản ánh chân thực tiếng nói của mọi tầng lớp xã hội. Mọi quy trình, danh sách ứng cử viên đều được công khai rõ ràng, khoa học và sớm nhất để cử tri nắm biết và giám sát.

Mọi sự xuyên tạc đều trở nên vô nghĩa trước những con số, hình ảnh và kết quả biết nói. Trong các kỳ bầu cử gần đây, tỷ lệ cử tri đi bầu luôn đạt mức rất cao (trên 99%). Hình ảnh những cử tri trên 90 tuổi, đảng viên cao tuổi, người có uy tín... phấn khởi cầm lá phiếu, hay những cử tri lần đầu đi bầu cử với niềm tự hào sâu sắc là minh chứng cho sự gắn bó giữa Nhân dân với chế độ, giữa quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân khi cầm trên tay lá phiếu bầu ra người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của chính mình.

Quốc hội khóa XV vừa qua đã chứng minh một tinh thần “đổi mới, hành động” khi những quyết sách quan trọng về phục hồi kinh tế sau đại dịch, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, hay việc sửa đổi Luật Đất đai là một minh chứng rõ nét cho thấy các đại biểu dân cử đã làm việc với trách nhiệm cao nhất. Một Quốc hội thực chất, hiệu quả như vậy không thể là kết quả của một quy trình “hình thức” như những lời lẽ mà các thế lực phản động thường hay tuyên truyền, rêu rao.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Để bảo vệ thành công ngày hội lớn của toàn dân, mỗi công dân, nhất là cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo trước các nguồn tin không chính thống trên mạng xã hội. Không chia sẻ, không cổ xúy cho những bài viết có nội dung tiêu cực, xuyên tạc về nhân sự và công tác tổ chức bầu cử. Cá nhân tích cực tham gia và vận động người thân tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để chọn ra những người đủ đức, đủ tài. Lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực bằng cách khẳng định giá trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thông qua những hành động cụ thể, góp phần xây dựng địa phương và đất nước.

Sự thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ là câu trả lời đanh thép nhất, quét sạch những luồng “mây mù” xuyên tạc.

Và ngày Chủ nhật (15/3/2026) sẽ là một ngày hội của niềm tin, nơi ý chí của Đảng hòa quyện cùng lòng dân, tạo nên sức mạnh vô địch để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, quyết tâm bảo vệ cuộc bầu cử cũng chính là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi sáng của chính chúng ta.

