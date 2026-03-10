Đảm bảo quyền bầu cử cho mọi cử tri

Những ngày đầu tháng Ba, từ trung tâm đô thị đến các thôn, xóm vùng sâu, vùng xa, thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 xuất hiện với mật độ dày đặc. Trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trong các cuộc họp khu dân cư, trên báo chí và các nhóm Zalo cộng đồng, nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải liên tục theo cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Cử tri xã Tân Mai theo dõi danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 được niêm yết công khai tại khu dân cư.

Với gần 2,8 triệu cử tri trong toàn tỉnh, việc tuyên truyền đầy đủ, kịp thời không chỉ tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử, mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm mọi công dân đều có nhận thức đúng đắn về quyền bầu cử, về giá trị của lá phiếu mình cầm trên tay.

Tuyên truyền đi trước một bước

Xóm Chiêng, xã Tân Mai là một trong những địa bàn xa trung tâm, cách trụ sở xã khoảng 50km. Công tác tuyên truyền về bầu cử đã được triển khai sớm tới hộ dân.

Theo danh sách niêm yết, xóm có 50 hộ với 154 cử tri. Cán bộ Mặt trận, Bí thư chi bộ và Trưởng xóm tổ chức tuyên truyền theo nhóm hộ gia đình về quyền và nghĩa vụ của công dân, cách thức bỏ phiếu, thời gian và địa điểm bầu cử. Nội dung bầu cử cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Cách tuyên truyền được lựa chọn khá gần gũi, từ những câu chuyện về đường bê tông mới mở, những nương rẫy đang xanh tốt, đến việc lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Qua đó, bà con hiểu rằng để những thay đổi ấy tiếp tục diễn ra, mỗi cử tri cần trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Ông Hà Văn Chình - Trưởng xóm Chiêng cho biết: Nhờ được tuyên truyền, vận động, đến nay đa số bà con đã hiểu bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mình.

Không chỉ ở Tân Mai, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sớm và theo lộ trình rõ ràng. Từ cuối năm 2025, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đã được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề cốt lõi của Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Bước sang đầu năm 2026, công tác tuyên truyền được đẩy lên cao điểm. Hệ thống truyền thanh cơ sở duy trì chuyên mục bầu cử; các cuộc họp thôn, khu dân cư dành thời gian phổ biến quy trình bỏ phiếu và giải đáp những nội dung người dân còn băn khoăn. Báo chí địa phương tăng cường tin, bài, phóng sự phản ánh tiến độ chuẩn bị bầu cử, đồng thời giải thích các quy định pháp luật liên quan để cử tri dễ tiếp cận.

Tính đến hết tháng Hai, toàn tỉnh đã đăng tải trên 5.000 tin, bài, phóng sự về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Song song với tuyên truyền trên báo chí và truyền thanh, hình thức trực quan cũng được triển khai rộng khắp. Hơn 7.400 pano, áp phích, băng rôn được lắp đặt tại trung tâm các xã, phường và trụ sở cơ quan, đơn vị. Thông tin được chuyển tải tới tận cơ sở, qua sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể và từng cuộc họp khu dân cư; các quy định của pháp luật về bầu cử được diễn giải bằng ngôn ngữ gần gũi đã giúp người dân hiểu rõ quyền của mình để chủ động tham gia ngày bầu cử.

Bảo đảm mọi công dân đều thực hiện quyền bỏ phiếu

Để quyền bầu cử của công dân được thực hiện đầy đủ, khâu rà soát và lập danh sách cử tri được các địa phương triển khai chặt chẽ ngay từ sớm. Danh sách cử tri được lập theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường cùng các điểm sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân thuận tiện theo dõi, kiểm tra và kịp thời phản ánh nếu phát hiện sai sót để được điều chỉnh.

Tính đến đầu tháng Ba, toàn tỉnh đã lập danh sách trên 2,8 triệu cử tri, bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng, đúng thời hạn theo quy định của Luật Bầu cử. Con số này không chỉ phản ánh quy mô của cuộc bầu cử mà còn cho thấy nỗ lực rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư nhằm tránh bỏ sót hoặc ghi nhận sai đối tượng.

Song song với hoàn thiện danh sách cử tri, hệ thống tổ chức bầu cử cũng được thiết lập đồng bộ. Toàn tỉnh đã phân chia 3.705 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 3.705 tổ bầu cử được thành lập tại các xã, phường và đơn vị lực lượng vũ trang.

Tham gia các tổ bầu cử có trên 55 nghìn thành viên, gồm 3.705 tổ trưởng, 3.705 thư ký và hơn 48 nghìn ủy viên. Các thành viên đều được tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ phương án tổ chức để bảo đảm mọi khu dân cư đều có điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trong quá trình triển khai, nhiều tình huống thực tế cũng được các địa phương chủ động nhận diện: Biến động dân cư do lao động đi làm ăn xa, sai lệch dữ liệu trong hệ thống quản lý dân cư hay việc một số cán bộ cơ sở chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và cơ quan chuyên môn để rà soát, cập nhật thông tin kịp thời, bảo đảm danh sách cử tri được chuẩn xác trước ngày bỏ phiếu.

Từ công tác tuyên truyền đến việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức, từng khâu của cuộc bầu cử đang được triển khai với yêu cầu cao về tính chính xác và trách nhiệm. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một cuộc bầu cử đúng quy định, mà quan trọng hơn là bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Khi danh sách cử tri được rà soát đầy đủ, khu vực bỏ phiếu được bố trí hợp lý và thông tin về bầu cử được truyền tải rõ ràng tới từng khu dân cư, mỗi lá phiếu sẽ thực sự mang ý nghĩa của quyền làm chủ. Và chính từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, ngày bầu cử sẽ trở thành “Ngày hội non sông” để mỗi cử tri được trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân.

Nguyễn Yến