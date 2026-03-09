Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Kim Bôi và Nật Sơn

Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các xã Kim Bôi và Nật Sơn với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc Đơn vị bầu cử số 17.

Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 17 có 5 ứng cử viên gồm các ông, bà: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Đức Lân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn; Bùi Minh Quang - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lê Thu Trang - công chức Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nật Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thay mặt các ứng cử viên tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri.

Tại hội nghị, sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin danh sách chính thức và tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề thiết thực của Nhân dân, nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cử tri xã Kim Bôi bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn khi trúng cử, các đại biểu sẽ trở thành cầu nối tin cậy, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống tới HĐND tỉnh, thực hiện đúng những cam kết đã đề ra.

Cử tri cũng kiến nghị các đại biểu quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục về đất đai; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm; đồng thời hỗ trợ thanh niên giải quyết việc làm tại địa phương, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện các ứng cử viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.

Vân Anh