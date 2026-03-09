Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Lạc Sơn, Thượng Cốc

Ngày 9/3, tại xã Lạc Sơn và Thượng Cốc thuộc Đơn vị bầu cử số 18, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX gồm các đồng chí: Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Nhuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&MT; Hoàng Đức Chính - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch HĐND xã Lạc Sơn; Bùi Văn Chúc - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Lệ Thu - Công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Phương Thùy - Công chức Phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&MT; Quách Thị Dung - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Đa Gắm, xã Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri các xã: Lạc Sơn, Yên Phú, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Thượng Cốc.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tiếp xúc cử tri tại xã Thượng Cốc.

Sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XX. Các chương trình hành động chủ yếu tập trung vào vấn đề cải cách hành chính, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết vấn đề liên kết tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương; đề xuất đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông; bảo tồn phát triển văn hóa nói chung và văn hóa truyền thống dân tộc Mường nói riêng; tích cực giải quyết tốt những vướng mắc về lĩnh vực đất đai...

Cùng với đó, các ứng cử viên hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ mật thiết với cơ sở, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng; chủ động đề xuất xử lý, giải quyết những vấn đề mà cử tri, Nhân dân quan tâm.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tại xã Thượng Cốc.

Cử tri các xã đã bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ không ngừng phát huy vai trò người đại biểu của Nhân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động và lời hứa trước cử tri.

Đồng thời bám sát thực tiễn để góp tiếng nói đại diện cho cử tri vào các quyết sách quan trọng của tỉnh, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục hành chính và các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương ngày càng phát triển.

Đỗ Huyền