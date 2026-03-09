Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tiếp xúc cử tri tại phường Nông Trang

Chiều 9/3, tại phường Nông Trang đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gặp gỡ, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại phường Nông Trang.

Tiếp xúc cử tri tại phường Nông Trang gồm các ứng cử viên: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú; Nguyễn Tuấn Cường (Thượng tọa Thích Minh Nghiêm) - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Nguyễn Việt Quỳnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Lan - Phó Trưởng Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; Nguyễn Anh Tuấn - Công chức Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, UBND phường Vân Phú; Lê Thị Kiều Trang - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Vân Phú.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Nông Trang đã thông tin tóm tắt về tiểu sử, quá trình công tác của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động, nêu rõ những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cho biết, trên cương vị công tác hiện nay sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô.

Các cử tri tại phường Nông Trang đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thường xuyên gần gũi cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân để phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên khác trong Đơn vị bầu cử số 1 cũng khẳng định nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn sẽ nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực, trách nhiệm để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân.

Trong quá trình công tác sẽ chú trọng nghiên cứu, tham mưu trong lĩnh vực quản lý ngân sách và đầu tư công; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; quan tâm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Các ứng cử viên cũng cam kết phát huy tinh thần, trách nhiệm trong hoạt động của HĐND tỉnh, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng các quyết sách của địa phương. Đồng thời kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đời sống của Nhân dân đến cơ quan dân cử, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm các chủ trương của Đảng, Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào trình độ, kinh nghiệm cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức; thường xuyên gần gũi cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm giám sát những vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân; duy trì mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan chức năng; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Lê Minh