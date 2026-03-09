Kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Thanh Ba và Quảng Yên

Sáng 9/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Thanh Ba, Quảng Yên. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng Yên.

Tại các điểm kiểm tra, thành viên đoàn đã kiểm tra thực tế các địa điểm bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, kiểm tra, nắm bắt việc thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử trên địa bàn 2 xã.

Qua kiểm tra cho thấy, các xã đã chủ động tổ chức triển khai các nội dung về công tác bầu cử nghiêm túc, đồng bộ và đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo theo luật định.

Việc trang trí tại khu vực bỏ phiếu cơ bản đảm bảo trang trọng, đúng qui định; hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền được bố trí tại các điểm, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Quảng Yên.

Các xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri bằng nhiều hình thức như trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan bằng xe lưu động, lồng ghép trong các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.

Phát biểu tại các điểm kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử của cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò, trách nhiệm của các bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, xã Thanh Ba.

Để công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Bầu cử các xã; các cơ quan chức năng tập trung rà soát lại toàn bộ các nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, không để “bỏ quên việc”, tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

Đồng chí lưu ý các địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện hậu cần phục vụ ngày bầu cử: Nhà bạt, nước uống, quạt... phục vụ bà con cử tri. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội, tạo hiệu ứng, khí thế vui tươi, phấn khởi trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền, thành viên các tổ bầu cử tại địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động để 100% cử tri tham gia bầu cử đúng quy định, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông đất nước.

Từ thực tế kiểm tra tại xã Thanh Ba và Quảng Yên, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn chỉ đạo Công an các xã, các cơ quan hữu quan phải phối hợp chặt chẽ, dự báo đúng, trúng những tình huống phức tạp có thể nảy sinh để có phương án xử lý hiệu quả nhất, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng ghi hình, chụp ảnh để xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Đinh Vũ