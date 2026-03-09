Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 10

Tại xã Tam Dương, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Tam Dương và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các xã Tam Dương Bắc, xã Đạo Trù, xã Đại Đình và xã Hội Thịnh.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 10. Các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đồng thời lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng đối với các ứng cử viên và đề nghị khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cấp, các ngành, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở.

Cử tri cũng mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm hơn đến các lĩnh vực an sinh xã hội; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục trên địa bàn.

Thông qua hội nghị tiếp xúc, cử tri có thêm thông tin về những người ứng cử và chương trình hành động của các ứng cử viên, từ đó lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tại kỳ bầu cử sắp tới.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn