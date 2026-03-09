Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vĩnh An

Ngày 9/3, các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 12 gồm 8 ông, bà: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức; Phùng Minh Quân - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ III, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Quang Việt - Phó Ban công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Huyền Trang - Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh An.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 12 để cử tri theo dõi, tìm hiểu.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh An.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động trước cử tri.

Bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trình bày Chương trình hành động trước cử tri.

Đồng thời, các ứng cử viên cũng đã đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bà Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đặc biệt, các cứng cử viên HĐND tỉnh thuộc khối doanh nghiệp đã tập trung chương trình hành động vào việc thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm bền vững; phát triển hạ tầng số, hạ tầng Khu công nghiệp, logictics và giao thông kết nối liên vùng; thúc đẩy chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp; bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh về thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng số, logictics trong chương trình hành động.

Các ông, bà: Phùng Minh Quân - Phó trưởng Phòng nghiệp vụ III, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Quang Việt - Phó Ban công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Huyền Trang - Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long trình bày Chương trình hành động tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi được tín nhiệm trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh đến các cấp, ngành của tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp như con giống, phân bón, thuốc BVTV, thủy lợi; sớm đưa khu công nghiệp đã quy hoạch (KCN Chấn Hưng) vào hoạt động, đảm bảo việc làm cho lao động địa phương; quan tâm công tác bảo vệ môi trường; an sinh xã hội.

Hà Giang - Đức Thiện