Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Quảng Yên, Thanh Ba

Ngày 9/3, Ủy ban MTTQ xã Quảng Yên và xã Thanh Ba phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 3.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ xã Quảng Yên giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX thuộc Đơn vị bầu cử số 3, gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Kim Chi - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba; Lê Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Cường - Đội trưởng Đội Tổ chức biên chế và Đào tạo, Công an tỉnh; Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Châu; Võ Thị Phương Thảo - Chuyên viên Điểm y tế Hanh Cù, Trạm Y tế xã Thanh Ba; Trần Trọng Tiên - Công chức Ban Xây dựng Đảng phường Phong Châu; Đặng Thị Tình - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tiếp đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung chương trình hành động tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, tích cực tham gia quyết định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm các lĩnh vực an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Các ứng cử viên khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri các xã Quảng Yên, Thanh Ba bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền; phát huy tốt vai trò giám sát và tham gia quyết định những chủ trương, chính sách sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương. Cử tri cũng gửi gắm nhiều ý kiến liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Thay mặt các ứng cử viên, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các xã; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động.

Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị của cử tri không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương mà còn là cơ sở quan trọng để các đại biểu nếu trúng cử, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân tới HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đinh Vũ